Задержан водитель, сбивший подростков на питбайке

Как сообщалось ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, ранее, 20 августа 2024 года в 21:45 на 75 км автодороги «Кемполово-Губаницы-Калитино–Выра–Тосно-Шапки» в поселке Вырица неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с питбайком, под управлением 16-летнего подростка, после чего скрылся с места ДТП.

В результате ДТП водитель питбайка и его 15-летний пассажир были госпитализированы.

21 августа в 12:38 экипажем Госавтоинспекции Гатчинского района Ленобласти в поселке Вырица около дома 47 по Вокзальной улице был задержан 34-летнй водитель автомобиля «Санг Йонг Актион», подозреваемый в причастности к этому инциденту.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.