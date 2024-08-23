«Дулаг-140» в деревне Выра: что рассказала земля

«Пропал без вести»... Извещения с такими страшными словами во время Великой Отечественной войны получили миллионы советских семей. По официальным данным, речь идёт о невероятной цифре — около 4,5 миллионов пропавших без вести. Судьба этих людей до сих пор остаётся неизвестной, и миллионы их родственников до сих пор не знают, где лежат их деды и прадеды, защищавшие Отечество.

Перечень мест массовой гибели и захоронений людей на бывших военных и оккупированных нацистами территориях включает многие сотни названий. Есть такая статистика: неизвестных в военных захоронениях и братских могилах всегда вдвое или втрое больше, чем тех, чьи имена установлены. Попытаться установить их имена или хотя бы похоронить по-человечески - задача огромной важности. Это и дань памяти о погибших, и уважение к их человеческому достоинству.

Страшная находка в Выре

Раскопки захоронения в Выре начались весной 2023 года. Работы курируют сотрудники отдела по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества областного Центра патриотического воспитания при комитете по молодежной политике Ленинградской области.

Как рассказал инструктор-методист отдела по увековечиванию памяти (сам поисковик с огромным опытом работы) Александр Першин, на захоронение заключенных «Дулага-140» наткнулись случайно строители «Газпрома» при прокладке газовой трубы в деревне Выра.

- Сигнал от строителей поступил 4 апреля 2023 года, - говорит Александр. - Ребята упёрлись в человеческие останки. Экскаваторщик, сам поисковик, отреагировал сразу, позвонив куда надо. Надо отдать должное руководству «Газпрома»: они остановили работы до момента обследования. Поисковики включились практически сразу, поставив первоначальную задачу — поднять останки там, где проходила труба. «Газпром» ждал до августа, пока мы не закончим эту работу. Параллельно строители укладывали трубы на соседних прилегающих участках, помогали нам техникой. К концу августа прошлого года мы закончили работы на этом участке и вышли за охранную зону.

Как говорит Александр, за прошлый год во время раскопок вдоль трубы были подняты останки 330 человек. Зимой работы были приостановлены, но поисковики не сидели сложа руки, проводя переговоры со своими коллегами из других отрядов.

- Подключилось довольно много народа, и весной 2024 года работы были продолжены, - рассказал он. - Первыми на место раскопок приехали бойцы Ассоциации поисковых отрядов Владимирской области «Гром» под руководством Михаила Бунаева. Затем к нам присоединились поисковики Ленинградской и Свердловской областей. Начиная с прошлой весны, здесь работают люди из отрядов «Невский рубеж» (Санкт-Петербург), «Легенда» из Вырицы, «Гвардеец» из Гатчины, ребята из МЧС. Подходим к раскопкам со всем уважением, понимая, что каждый человек – и живой, и умерший – это личность.

«Дулаг-140»

В истории концлагеря в Выре много белых пятен. Практически нет архивной документации, нет списков заключенных и погибших людей. Информацию о «Дулаге-140», как и о многих других лагерях в Ленинградской области, собирают буквально по крупицам.

В Ленинградской области насчитывалось до 150 концентрационных лагерей. «Дулагами» называли именно пересыльные лагеря. У каждого лагеря был свой порядковый номер. Так, пересыльному лагерю в деревне Выра был присвоен номер 140.

Установлено, что во время оккупации в Гатчинском (до 1944 года — Красногвардейском) районе базировались 16 и 18 армии группы «Север», в чью задачу входил захват Прибалтики и Ленинграда. По воспоминаниям местных жителей, первые фашистские мотоциклисты появились в Выре 21 августа 1941 года. Вскоре в северной части деревни был организован импровизированный пересыльный концлагерь «Дулаг».

Некоторые из бывших узников и мирных жителей, находившихся на оккупированной территории, оставили свои свидетельства происходящего. Известно, что штаб лагеря располагался в корпусах почтовой станции. Неподалеку от него находилась школа, переоборудованная под госпиталь, где размещали раненых. Сам лагерь располагался примерно в 800-1000 метрах от «госпиталя». В земле были выкопаны траншеи, в которых содержались военнопленные. Вокруг огороженного колючей проволокой лагеря стояли вышки с пулеметами.

Первоначально в «Дулаге-140» размещались военнопленные и гражданские лица, угнанные из городов и поселков, оказавшихся в прифронтовой полосе в окрестностях Ленинграда. В начале октября 1941 года основными узниками Вырского концлагеря были солдаты, взятые в плен после боёв на Лужском и Красногвардейском оборонительных рубежах.

По словам бывших заключенных, условия в лагере, особенно в первую зиму 1941–42 годов, были ужасающими, наблюдались случаи трупоедства. Смертность в лагере была огромной.

Из воспоминаний врача-стоматолога Евгении Александровны Эдельсон-Бейнфест, попавшей в лагерь «Дулаг-140» осенью 1941 года:

«Передо мной голое поле, обнесенное колючей проволокой. Единственное здание – полуразрушенный коровник. То лагерь деревни Выра, куда меня привели с партией пленных. Ужас охватил меня, когда за мной закрылись ворота. Мне указали на коровник – здесь помещается санчасть. Больные лежали на земляном полу, покрытом тонким слоем соломы.

Был ноябрь месяц, выпал первый снег. Холодно, согреться негде, заедают вши. Стоны больных и раненых, запах гноя не дают покоя ни днем, ни ночью. Голод заставляет несчастных есть всякую гниль. Началась дизентерия... Сюда привозили больных и раненых из соседних лагерей. Они бывали до того измучены и избиты, что не в состоянии были даже ответить на вопросы.

Однажды прибыла партия 40 человек, из которой тут же ночью скончались 30 человек. Смерть констатировалась от повреждения внутренностных органов побоями. Измученные больные лежали на соломе, которая поднималась от вшей. Если удавалось залечить раны, человек погибал от истощения».

Полиция и лагерная охрана состояли из числа коллаборационистов — из Литвы, Эстонии, Западной Украины. По словам свидетелей, режим в лагере был очень жестким. За малейшую «провинность» избивали, иногда до смерти.

Из рассказов жителя Выры, гатчинского краеведа Александра Семочкина:

«Прямо в Выре стояла часть, относящаяся к дивизии СС «Галичина». Ходили по улицам старой Выры, маршировали, пели украинский гимн. На рукавах у них были жовто-блакитни повязки...».

Подробное устройство лагеря «Дулаг-140» и условия содержания людей в нём описал бывший военнопленный, красноармеец Григорий Стеценко, которого с простреленными ногами и без сознания подобрали в лесу и вместе с другими ранеными привезли в Вырский лагерь.

«Перед школой был небольшой пожарный пруд. Там водились лягушки. Их выловили и съели в первые два дня. Поначалу во дворе росла всякая трава. Ее вырвали и съели. Фельдшера были в роли санитаров, вытаскивали мертвых в дровяник. На обед пленным приносили баланду, запаренную на отрубях. Один раз баланду разлили — кто мог, слизывал ее с пола, а кто не мог подняться с нар из-за ранения, смотрели и плакали».

Вырский пересыльный лагерь существовал до середины 1943 года. Сколько заключенных здесь погибло, точно не установлено, но, судя по всему, счет идет на тысячи...

Умерших хоронили в траншеях, находившихся в 200 метрах от госпиталя. Эти продолговатые насыпи сохранялись вплоть до семидесятых годов прошлого века. Старожилы помнили, что на месте могил когда-то стоял крест, здесь даже ставились свечи, но затем насыпи были уничтожены, срыты бульдозером. Именно на это захоронение и наткнулись строители «Газпрома».

Что рассказала земля

Александр Першин — на раскопках в Выре с самого начала. Приезжает сюда каждые выходные. Копает сам.

- Для меня каждый из лежащих в земле - настоящий человек, и я с уважением отношусь к пройденному им пути, - говорит он. - Мёртвые, которые остались в земле, продолжают нас воспитывать. Когда ты понимаешь, с кем имеешь дело, осознаёшь масштаб его личности, это к чему-то обязывает, выстраивает тебя, перестраивает и воспитывает. Я работаю с землёй. Сколько земля мне сказала, столько я знаю... Идём от простого к сложному, снизу вверх, начиная с работы с доказательной базой — с артефактами. Параллельно идёт работа со Следственным комитетом, проводится судмедэскпертиза останков.

...Это госпитальное захоронение пересыльного концлагеря. При концлагере было какое-то медучреждение типа «госпиталя». Нам попадались бинты, лангеты, какие-то растяжки. Однажды подняли останки человека с трепанированным черепом. Видимо, обучали свой медицинский состав. Я предполагаю, среди наших военнопленных тоже были медики, которые оказывали им помощь.

…«Дулаг» - это пересыльный лагерь: здесь людей собирали и сортировали, чтобы затем переправить в другие места. Часто называется число заключенных в «Дулаге-140» — около семи тысяч человек. Я не уверен в таком количестве: там просто нет такой территории, где можно было бы разместить столько человек. Помимо военнопленных, здесь были и местные жители. Тех, кто покрепче и помоложе, угоняли в Германию или Прибалтику. Тех, кто послабее, отправляли куда-нибудь в лагерь под Гатчину. Либо они просто умирали...

Как говорит Александр Першин, среди найденных людей нет ни расстрелянных, ни замученных.

- Люди умирали от ран, от голода и обезвоживания, от болезней, - рассказывает он. - Там была одна общая пытка на всех — и не только на этот концлагерь, но и на всю страну. Пытка голодом... В пересыльных лагерях людей практически не кормили, при этом время их пребывания здесь могло затягиваться. Есть люди, которых не довезли до концлагеря — они умерли в дороге. Соответственно, их не раздевали, практически не обыскивали, забирали только крупные вещи, часто оставляя мелкие личные вещи. Все остальные, как правило, раздеты до нательного белья.

...Личных вещей очень мало: в основном, пуговицы, монеты, значки. Попадались ластики, карандаши, складной нож. Редко, но находятся капсулы из-под смертных медальонов, сами медальоны.

...Эти люди попали сюда при разных обстоятельствах. В окружение, а затем в плен к немцам попало множество обессиленных, фактически брошенных на произвол судьбы солдат. Затем их снова предали, записав в предатели. А потом предали их ещё раз, когда попытались забыть об этой истории — в угоду духу времени, нашим так называемым «партнёрам» и европейским «ценностям». «Забыло» об этом и местное население. На захоронении наросла хорошая трава, и оно стало отличным пастбищем... Здесь образовалась стихийная помойка. Прямо на могиле местные жители поставили туалет, а выкопанные кости просто бросили...

«Европейские ценности»

Разверстая земля, рыжий, хлюпающий под ногами суглинок... Уходящий в глубину земляной срез, так называемый «культурный слой» середины двадцатого века, бесстрастно показывает страшную историю этого места.

На момент нашего репортажа, к 7 августа, было обследовано пять рядов захоронений. В каждом ряду — по 10-12 могил. Точное количество рядов пока не известно. Их отсчёт поисковики ведут от газовой трубы — пока в сторону дороги, к частным владениям, но возможно, могилы есть и с другой стороны трубы.

Всего раскрыто около семидесяти могил, в которых люди иногда были захоронены в несколько слоёв. Все могилы пронумерованы. В каждой — от 5 до 20 человек. В самой большой могиле — 76 человек. Пока поднято 726 останков. Останки каждого человека максимально скрупулезно собираются в единый «комплект», в анатомической последовательности с помощью специального баннера и фотографируются. По словам поисковиков, среди захороненных - в основном здоровые молодые люди от 18 до 35 лет. Около трети — женщины.

- У меня большой опыт поисковой работы и раскопок, - говорит Александр Першин. - Я знаю, как работали русские. Я знаю, как работали немцы. Могилы в Выре выкопаны особенным образом — не по-немецки, но и не по-русски. Они выглядят так, будто люди, которые их копали, хотели быть похожими на немцев. Скорей всего, это были прибалты. Пересыльный концлагерь подразумевает жесточайший порядок: стадо на неподготовленной для концлагеря открытой территории должны пасти самые злые собаки. Несомненно, охрану поручали уроженцам Западной Украины — других, ещё более злобных псов там просто не было. Издевались они над пленными страшно, хорошо понимая, что слабому и голодному человеку издевательства просто не пережить.

Судьба человека

В июле-августе на захоронениях «Дулага-140» прошла очередная межрегиональная «Вахта Памяти». Целых три недели здесь трудились юноши и девушки из молодежного поискового отряда «Поиск» города Ревды Свердловской области.

Как рассказала руководитель отряда «Поиск» Надежда Скоропупова, молодёжное объединение, созданное при Ревдинской школе №2, существует с 2010 года.

- Раньше я разыскивала своих дедов, потом помогала другим их искать, а потом решила создать такое объединение,- говорит Надежда Анатольевна. - Начиная с 2016 года, каждую весну мы приезжаем на вахту в Волгоградскую область. Летом мы везде, куда позовут. В Выру приезжаем по приглашению уже второй год. Ребята работают очень увлеченно. К останкам относятся даже спокойнее, чем взрослые, как-то по-другому. Опыт у некоторых — по четыре вахты.

Боец отряда «Поиск» Вероника Баранова в Выре уже второй раз.

- С темой поиска была знакома уже с раннего возраста — в этом отряде были мои старшие друзья, - говорит Вероника. - Попасть в отряд и начать заниматься этой работой долгое время было моей мечтой... У нас работают наравне и мальчики, и девочки. Да, парни чаще копают, девочки чаще работают с останками. Сначала было, наверное, страшновато. Но этот страх глушили увлеченность, удивление и даже восторг от того, что я сюда приехала и стала заниматься таким важным и серьёзным делом.

...Почему это важно? Во-первых, у нас есть какой-то шанс найти, понять, что это за человек. Вдруг медальон найдем и сможем вернуть солдата его родственникам. Опять же, это возможность похоронить человека должным образом, чтобы его душа упокоилась. Эти люди были просто сброшены в кучу, а так нельзя... Очень тяжело осознавать, что это были живые люди, которые страдали и отмучились здесь. Я очень часто задумываюсь, какая же судьба была у них. Я уверена, все они заслуживают, чтобы к их судьбе относились с должным уважением.

В прошлом году ребята из отряда «Поиск» подняли останки пятидесяти человек. На этот раз вышло чуть меньше - около тридцати человек. Как говорят, было бы больше, если бы не погодные условия. Постоянно шли дожди, ямы заливало. К могилам было просто не пройти, увязали, вытаскивали друг друга, вычерпывали воду из ям...

Отдать дань уважения

Как считают поисковики, люди, погибшие в «Дулаге-140», должны быть захоронены с должными почестями. К сожалению, это всё, что мы можем сделать сейчас — отдать дань уважения людям, преданным, умершим в муках от издевательств врага, от голода и болезней, часто оклеветанным впоследствии.

На сегодняшний момент поисковики смогли установить личности четырех человек, погибших в Выре. У двух из них нашлись родственники. Один из немногих медальонов, найденных во время раскопок, принадлежал красноармейцу Ивану Куликову. Иван Леонтьевич Куликов родился в 1914 году, жил в Пермской области и на фронт был призван оттуда. Его война была недолгой: с ноября 1941 года он числился пропавшим без вести. Поисковикам удалось установить, что Иван Леонтьевич попал в плен раненым, с переломом бедра. А в условиях концлагеря не выживали и здоровые люди...

Русский солдат Иван Куликов вернулся домой только сейчас, спустя 83 года. Медальон Ивана Леонтьевича доставлен его родственникам в город Чермоз Пермской области. А в ответ близкие прислали поисковикам старую фотографию, сделанную в 1938 году. С неё на нас смотрит красивый молодой человек в армейской форме. Через три года он снова наденет гимнастёрку, чтобы защищать своё Отечество от коричневой чумы...

Как говорит Александр Першин, в этом году закончить раскопки в Выре не получится. Работы будут продолжены, пока не поднимут последнего заключенного. Этой осенью в Рождественском поселении пройдёт захоронение уже найденных людей. Их уже не забудут...

Юлия Лысанюк