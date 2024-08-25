«Дружная семья и землю превратит в золото»

«Трава оставляет корни, человек – потомство»

Они пришли ровно за пять минут до назначенного времени. Мама и дочка.

К сожалению, ваш автор не обладает свойственным китайским и вообще восточным поговоркам даром витиеватости и красноречия. Поэтому при описании внешности наших героинь будем говорить безыскусно и прямо. Действовать не тонким лобзиком, но грубым топором. Да, обе красивы и обе по-своему. «Лёд и пламень» в самом прямом смысле. Пламень – это, конечно, мама. Высокая эффектная брюнетка, на таких мужчины и даже женщины будут оборачиваться до глубокой старости. Дочь Анну я принял поначалу за школьницу, класс 9-й, не больше. Невысокого роста блондинка, вежливая улыбка на бледном лице. Контраст особенно заметен на фоне смуглой загорелой мамы.

- Мне 26, - улыбнулась Анна, - но я уже привыкла, что мне дают меньше моих лет.

- Пока я загорала в Абхазии, Аня готовилась к экзаменам. Хорошо, а тем более, отлично сдать экзамены в Китае очень сложно. Доча великолепно справилась с очередным испытанием.

Так заведено на Земле, родители всегда гордятся успехами детей больше, чем собственными. Наверное, отец Олеси тоже гордился бы дочерью. Он погиб, когда ей исполнилось 7 лет. Гвардии капитан Леонид Леонидович Александров командовал десантно-штурмовой ротой в Афганистане.

- Говорят, что красивые дети рождаются от большой любви. Папа очень любил маму, - вспоминает Олеся Леонидовна. – Он познакомился с ней, когда ещё был курсантом Ленинградского высшего общевойскового командного училища имени

С.М. Кирова. Она жила в Суйде, он – в Дружной Горке, увидел её в электричке. И немедленно предложил выйти за него замуж. За мамой многие молодые люди бегали. Огромные глаза, фигура. Но - любовь с первого взгляда. Папа окончил училище, отправлен был служить на Дальний Восток, в Хабаровский край. Там я и появилась на свет.

Он очень хотел, чтобы родилась девочка. Мама рассказывала, что, когда он пришёл в роддом узнать, кто родился, медсестра сообщила ему, что девочка. Папа схватил её и принялся кружить. От счастья! Не давал мне коротко стричься - «девочка должна быть с длинными волосами». Баловал меня, как мог.

Я коротко постриглась только после похорон отца. Наверное, самое тяжёлое воспоминание детства. У мамы несколько дней была истерика. Когда отец уходил в Афганистан, она очень волновалась. Папа сказал, что даже если что-то случится, то она сможет с ним проститься. Гроб будет открытым. Привезли в закрытом цинковом. Два солдатика из его части сопровождали тело. Я видела, как слёзы текли у них из глаз, когда ребята стреляли в воздух, давая прощальный торжественный салют.

Всё в мире переменчиво, похоже, только война остаётся неизменной. Сменяются поколения, правители приходят и уходят, но война то и дело стучится в нашу дверь, заглядывает в окна, звонит по телефону. Рассказ Олеси Леонидовны об отце совпал с кратковременной, но сильной грозой над Гатчиной. Молнии разрезали пополам чёрное небо, грохот грома заставлял повышать голос.

- В Афганистан папа отправился в июне 1983 года. Принимал участие в четырех боевых операциях. В октябре в районе города Кандагар погиб. Имя отца носит средняя школа в посёлке Дружная Горка, в которой он учился.

Гроза вскоре утихла. Мы сидим в учебном классе старинного здания 9-й школы на проспекте

25-го Октября. Школа без детского смеха, топота быстрых ног выглядит непривычно, словно корабль, покинутый экипажем. Но совсем скоро всё вернётся на круги своя. Капитан и его команда займут свои привычные места. Школьный корабль вновь продолжит свой нескончаемый путь воспитания и просвещения.

«Учителя открывают дверь. Ты входишь сам»

- Я с самого раннего детства хотела стать учителем. Играла с мальчишками и девчонками в «школу». Классе во втором взяла у мамы толстый такой журнал, что-то вроде «книги учёта», разлиновала на столбики, принялась «учить» бабушку. Она оставалась присматривать за мной, пока мама была на работе. У мамы много подработок, надо было содержать семью. Возвращалась поздно.

- Это как, «учить» бабушку?

- У меня была специальная такая доска для обучения. Нарисую цифру «2» и требую от бабушки написать её прописью. Она старенькая, не может написать красиво. А я требую: «Ты неправильно пишешь. Пиши так, как надо!» Она: «Олеся, у меня не получается!» «Я – не Олеся, а Олеся Леонидовна!» Бабушка от меня в туалете пряталась! Я избалованным ребёнком росла, конечно, что нехорошо. И папа баловал, и потом все родные. Учителя относились бережно. Только когда родилась Аня, я стала понимать всю меру ответственности за воспитание ребёнка. Она у меня росла уже в строгости. Всего добивалась сама.

- Первые воспоминания о школе?

- В школу я пошла почти в восемь лет, на год позже. В начальных классах у нас преподавала Людмила Анатольевна Волченко, её все в Гатчине знают. Учитель от Бога. Именно она привила мне любовь к педагогике как к профессии. Очень многое мне дала. У меня даже почерк был как у Людмилы Анатольевны. Каллиграфический, красивый. Она стала мне второй мамой. Много помогала нашей семье. Валентин Евгеньевич Шаров - наш классный руководитель уже в старших классах. Помню, как мы вместе ходили в походы на байдарках. Обязательно останавливались в Дружной Горке. Ходили к мемориалу на могиле папы. Мне всегда везло на хороших людей. Когда приглашаю гостей на день рождения, даже не знаю, как не забыть кого-нибудь.

- То есть стать в будущем учителем - главная мечта детства?

- Несомненно. Мечтать, особенно в детстве, можно о чём угодно. Мне, например, нравилась форма. Милиционеры, стюардессы. Красивая такая, с кокетливой шапочкой - форма стюардессы. Но я ужасно боюсь летать! Занималась бальными танцами, у меня был замечательный партнёр, Коля, могли бы добиться больших успехов, но он по каким-то причинам ушёл из танцев. Следующий партнёр оказался слегка неповоротливым, скажем так. В общем, пришлось уйти. До сих пор жалею, что мама тогда не настояла на моём возвращении в танцы.

Олеся рассказывает о прошлом с яркой и немного грустной улыбкой. Так вспоминают детство, счастливые времена, которые никогда уже не вернуть.

- Мечтать можно о чём угодно. Но вот по-настоящему хотеть – совсем другое дело. После школы поступила в наше Гатчинское педагогическое училище. Никогда не забуду нашу преподавательницу Татьяну Георгиевну Нерубацкую. Вела у нас русский язык и методику его преподавания. Детскую литературу. Я её просто обожаю, до сих пор помню уроки Татьяны Георгиевны! На первую практику меня направили в пионерский лагерь. До сих пор помню мальчика Даньку. Так привязался ко мне, я с ним ездила в Петергоф, мне ещё 18 нет, с мамой его познакомилась. Он потом погиб, перед самой свадьбой, автокатастрофа.

Есть одно удивительное свойство, объединяющее всех хороших учителей, - помнить по именам своих воспитанников, следить за их судьбами.

- Но, вроде бы, одна из главных заповедей учителя – никого не выделять из учеников? Остальные обидятся.

- А я никого и не выделяю. Я их всех люблю, просто по-разному. У каждого свой характер. Есть «ёжики», закрытые детки, к ним нужен особый подход, есть те, кто любит «обнимашки», телесный контакт. Я никогда не сторонюсь обниматься с детьми. Они должны почувствовать, что учитель – близкий для них человек, почти родной. Но и дисциплина должна быть. Вы не смотрите, что я с вами такая хохотушка, я вообще очень строгая.

Надо сказать, что во время нашего разговора телефон Олеси Леонидовны не умолкал. Приближается новый учебный год. Мамы учеников волнуются, задают вопросы. Некоторые деятельно участвуют в подготовке школы к занятиям. Одна из них пришла в класс с тремя детьми, - мал-мала-меньше.

- Знакомьтесь, это Марина, моя бывшая ученица, а вот и её дети. Один из них, Коля, теперь тоже учится у меня. Мы пишем книгу про наш класс. Я отлучусь ненадолго, потом присоединюсь.

«Две головы мудрее одной»

Мама и дочь сидели рядышком, словно для того, чтобы ещё нагляднее продемонстрировать контраст не только внешности, но и характеров. Если Олеся Леонидовна вся ещё из советского «пионерско-комсомольского» детства, неугомонная, открытая, в чём-то так и осталась ребёнком, то Анна – человек уже нового времени. Лаконичная речь, прагматизм, она по складу характера выглядит даже более взрослой, чем мама. Впрочем, это только первое впечатление. Может быть, поговорка «крадущийся тигр, затаившийся дракон» как раз про неё.

- В самом начале нашей беседы ваша мама сказала, что опоздание для неё – страшный грех. Я слышал от людей, которые близко общаются с китайцами, что у них своё понятие о времени. Опоздания там не редкость?

- В китайском языке есть такое слово «машан», что означает «скоро», «сейчас». Но понятие это очень растяжимое. Например, наши бизнесмены приезжают в Китай, договариваются о сделке. Пожали руки, всё в порядке. Но договор подписывать не спешат. «Машан» - скоро подпишем. Это может продолжаться весьма долгое время. Наши бесятся, а они чаще всего руководствуются учением Лао-Цзы. Всему своё время. Нам выпала судьба заключить сделку, настанет время и подписать договор. Не волнуйтесь.

Вообще, у них два философских учения, скажем так, основополагающих. Лао-Цзы и Конфуций. Они - две противоположности, но парадоксальным образом уживаются в душе и сознании китайцев.

Первый, если коротко, - фаталист. От судьбы не уйдёшь. Учение «Ву вей». Не надо торопить время, живи по течению. Это, как вторая встреча Андрея Болконского с дубом в романе «Война и мир». Вся суета в прошлом кажется пустой. Он там понимает, что нельзя жить только для себя. Соединись со временем, с народом, и будет тебе счастье.

Второй философ, Конфуций, создал свод правил, определяющих жизнь человека. Добивайся высшего результата, учись, постоянно развивайся. Трудолюбие, ответственность, послушание старшим. Культ семьи у них очень развит. Китайцы очень любят и знают русскую классическую литературу и так и говорят: «До второй встречи Андрея Болконского с дубом, ты – конфуцианец, после – последователь Лао-Цзы».

Может быть, я сейчас домысливаю, от того, что знаю, - Анна бегло говорит по-китайски, но мелодика её речи и впрямь отличается от русской. Непрерывная, протяжная, плавная. Так бумажный кораблик плывёт по волнам спокойного моря.

- Думаете вы на русском?

- Случается, вижу сны на китайском. Иногда даже ловлю себя на том, что думаю на этом языке. На самом деле, русский язык посложнее китайского будет.

- Каким ветром вас занесло в Китай?

- Мне всегда легко давались иностранные языки. В школе изучала английский и немецкий. Пожила две недели в Германии, в немецкой семье. Была такая программа обмена опытом между школами. Мне не понравилось, не моё. Наш замечательный директор школы тех лет Игорь Борисович Смирнов год проработал в Китае. Много рассказывал об этой стране. Я хотела глубоко заниматься языками. В английском – большая конкуренция, немецкий отпадает, почему бы не попробовать себя в китайском? Тем более уже тогда, в начале 2000-х, это направление выглядело весьма перспективным. Китай бурно развивался.

В институте имени Герцена появилась программа преподавания китайского. Преподавателем я тогда не хотела быть, тем более методистом. Но могла стать переводчиком. Поступила в Герцена. Постепенно времена менялись. Если раньше работа учителя считалась непрестижной, то довольно скоро я поняла, что преподавание – это, первое, интересно, второе – можно хорошо заработать, да и поездить по миру.

- Чем Китай поразил, привлёк?

- Первая поездка в 2018-м. Спускаюсь по трапу самолёта и – вокруг одни китайцы!

- И впрямь удивительно!

Мы смеёмся. Именно во время смеха замечаешь, как же дочь поразительно похожа на маму. Глазами, солнечной улыбкой.

- Я была очень воодушевлена. Не нужно искать людей для языковой практики. Вон их сколько! И, конечно, размах! Площадь Пекина 26000 квадратных километров. Это в 16 раз больше Петербурга. Население под 22 миллиона человек.

Олеся Леонидовна по учительской привычке слышит всё, что происходит в классе. На пару секунд включается в разговор.

- Размах, это да! У нас в самолётах рукав для выхода пассажиров какой? Узенький, два человека плечом к плечу едва встанут. Там же человек 5-6 свободно помещаются! Площади огромные, а парки какие роскошные! Я вам фото покажу!

Анна продолжает.

- Прогресс технологий невероятный, мощная экономика. Китайцы очень много работают.

- Понимаю, что вам трудно сравнивать, вы ещё совсем молодая девушка, не застали Советский Союз. Но, грубо говоря, в Китае коммунизм-то построят или нет? У нас тут ходят разные мнения на этот счёт.

- Для китайцев Китай – идеальная страна. У них есть то, что называется «контроль мысли». Ни в СМИ, ни в социальных сетях нельзя критиковать власть. Даже в частных разговорах люди опасаются обсуждать политику своего государства, чтобы не сболтнуть чего-то лишнего. Но штука в том, что они действительно искренне любят свою страну. На китайском телевидении огромное количество программ, посвящённых истории страны, традициям, укладу жизни. Среди молодёжи модно ходить в национальной одежде. Чуть осовремененной, но очень красивой и удобной. Девушки, женщины ходят в классических приталенных платьях, ципао. Юноши, мужчины - в ханьфу, это что-то вроде халата с широкими рукавами.

- Всё равно, как если бы мы в России сплошь ходили в косоворотках, и женщины носили кокошники?

- Да, но у нас это выглядело бы странно, а у них модно и всячески приветствуется.

- Советский Союз распался, по моему мнению, в том числе и из-за того, что многие, особенно молодёжь, стали с вожделением смотреть на Запад. Иностранная музыка, фильмы, пресловутые джинсы-жвачка. Не грозит ли Китаю нечто подобное? Вроде, закрытая страна.

- Китай открыт, на самом деле, всем ветрам, в том числе и нехорошим. У них действительно создан свой внутренний интернет, но ничто не мешает поставить VPN, смотреть и слушать что угодно. И влияние Запада ощущается, особенно среди молодёжи. Но не думаю, что это повредит Китаю. Эта страна всё способна принять и переварить на свой китайский лад.

- У нас в России весьма заметно имущественное расслоение. Есть люди очень богатые, есть те, кто едва сводит концы с концами. Как в Китае с этим дело обстоит?

- Та же проблема. Может, даже большая, чем у нас. Страна все последние годы бурно развивается, но не все успевают за ростом уровня жизни. Особенно это заметно в деревне. Большинство, особенно молодые люди, стремится переехать в города. Правительство Китая очень много делает для «возрождения деревни». Для студентов обязательное и обычное дело – практика в деревне. Приезжают, помогают, работают в школах и всё - бесплатно.

Они вообще очень много работают. У студентов, например, нет такого понятия, как летние каникулы. Либо практика, либо волонтёрство, но обязательно нужно быть чем-то занятым.

Обучение, кстати, там платное, и студенты официально на работу устроиться не могут. По сути, живут на содержании у родителей. Но это – нормальная практика для их культуры. Сначала родители содержат детей, потом те уже помогают пожилым родителям.

Слушаться старших, как завещал Конфуций, – неписаный закон. Человеку может быть лет 35–40, но если отец или мать что-то скажут, он должен послушаться. Со свадьбами тоже очень велико влияние родителей. Семья жениха должна уплатить «выкуп». Очень серьёзное дело. Как правило, это машина, квартира, приличная сумма денег впридачу. Не все могут себе это позволить. Мы уже говорили, существует большое имущественное неравенство. Нередко влюблённые так и не могут пожениться. Ничего не поделаешь, традиция.

- У нас часто можно услышать о «китайской угрозе». Мол, заберут Сибирь, Байкал и тому подобное…

- Китай – страна торговцев, но не воинов. Они уже забыли, когда воевали последний раз. Дружба, которая существует у нас с Китаем, держится на выгоде. И нашей, и их. Так что очень сомневаюсь, что они будут что-то завоёвывать. Торговать выгоднее, чем воевать.

- Как они относятся к событиям в России, в частности, к нашему конфликту с Украиной?

- В подавляющем большинстве – полная поддержка. Наш президент чрезвычайно популярен в Китае. Как только узнают, что я из России, тут же большой палец вверх: «О, Путин молодец! Всё правильно делает!»

- Ваша мама мне туманно намекнула, что у вас есть молодой человек, китаец.

- Да, правда. Мы встречаемся уже довольно долго. Может быть, и оформим наши отношения официально.

- Ему придётся платить «выкуп»?

- Нет, конечно, - опять солнечный, заразительный смех, - я же всё-таки россиянка, на меня это правило не распространяется.

- Повезло парню! Такое счастье, да ещё и без выкупа!

- Не будем забегать вперёд. Окончательно ещё ничего не решено.

- Если появится ребёнок, кем он будет – русским или китайцем?

- Я обязательно настою на том, чтобы гражданство у него было российское. Ведь я, прежде всего, русский человек.

- Олеся Леонидовна, а как вы отнесётесь к появлению в семье внуков или внучек из Китая?

- Да какая разница?! Лишь бы Аня и её детки были счастливы. Ведь ради чего мы живём, на самом деле? Ради счастья детей!

Андрей Павленко