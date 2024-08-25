Кто в Гатчинском районе 26 августа останется без света

Появление китайской поговорки в названии статьи – не случайность. Обе наши сегодняшние героини, мама и дочь Благородовы, так или иначе связаны с Китаем. Анна, дочь, отучилась в Пекине на факультете журналистики университета Цинхуа. Мама – Олеся Леонидовна, побывала в гостях у наших восточных соседей совсем недавно. На вручении диплома дочери. В Год семьи в преддверии 1 сентября темы беседы сложились сами собой. Образование, семья и, конечно, далёкий загадочный Китай.