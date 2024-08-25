Кто в Гатчинском районе 26 августа останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
26.08.24 с 09:30 до 18:00
Рождественское поселение:
д. Выра.
26.08.2024 с 10:00 до 17:00
Таицкое поселение:
тер. Ивановка,
д. Большая Ивановка,
д. Малая Ивановка,
д. Старицы.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.