Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто в Гатчинском районе 26 августа останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

26.08.24 с 09:30 до 18:00

Рождественское поселение:

д. Выра.

 

26.08.2024 с 10:00 до 17:00

Таицкое поселение:

тер. Ивановка,

д. Большая Ивановка,

д. Малая Ивановка,

д. Старицы. 

 