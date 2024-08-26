Экономика Ленобласти растет 12 месяцев подряд

«Выше среднероссийских показателей в Ленобласти – производство резиновых и пластмассовых изделий (важно, что объемы восстановил завод автомобильных шин Айкон Тайерс после перехода к российским собственникам), металлоконструкций и цемента, химическая промышленность и сельское хозяйство. В то же время мы фиксируем прогнозные структурные изменения в экономике, связанные с высокой ставкой рефинансирования, общим высоким уровнем заработной платы и ростом дефицита рабочей силы», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко комментируя доклад на еженедельном аппаратном совещании, который сделал заместитель председателя правительства региона — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Как отметил Дмитрий Ялов, обрабатывающая отрасль, на долю которой приходится более 80% объемов производства, в первом полугодии выросла на 9,9%, обогнав общероссийскую динамику на 1.9 процентных пункта.

Среди отраслей-драйверов в 1 полугодии 2024 года (относительно 1 полугодия 2023 года), — отрасли, которые являются системообразующими в валовом региональном продукте Ленинградской области: производство химических веществ и химических продуктов — прирост на 8,2%, готовых металлических изделий — прирост на 78,7%, прочей неметаллической продукции — +10,3%, резиновых и пластмассовых изделий — + 34,6%, пищевых продуктов — +0,8%.

Отгрузка товаров собственного производства, выполненных работ и услуг выросла на 20,3%

Рост наблюдается и в АПК — 102,0% (по России – 100,9%).

Основными причинами роста стали, прежде всего, решение проблем с отгрузкой продукции ведущих отраслей региона на новые рынки, восстановление и выход на полную мощность крупнейших производителей, расширение производства в рамках реализации инвестиционных проектов и т.д.

При этом, отметил глава экономического блока, факторы, влияющие на рост экономики, имеют и обратную сторону: так, рост заработных плат до максимальных значений снижает рентабельность. Кроме того, рост ключевой ставки ЦБ привел к росту эффективной ставки, при этом большинство компаний брали кредиты по плавающей ставке и теперь платят по обязательствам выше 20%.

«Локомотивом экономики всегда была стройка, и сейчас здесь мы наблюдаем снижение активности из-за прекращения действия льготной ипотеки. В следующие год-два это может повлиять на производство в связанных отраслях», — отметил Дмитрий Ялов.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области