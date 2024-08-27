Двум гатчинским школам вручили сертификаты по 10 млн рублей

Ежегодно в преддверии нового учебного года областной педсовет объединяет представителей системы образования Ленинградской области для подведения итогов работы, определения стратегических целей и задач региональной образовательной политики. Тема этого года – «Региональные проекты системы образования Ленинградской области в векторе государственной образовательной политики».

Открытие педсовета было торжественным: воспитанники Военно-патриотического объединения «Отчий край» Гатчинского округа внесли Государственный флаг Российской Федерации, прозвучал гимн страны.

В своем видеообращении Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов поблагодарил педагогический и управленческий состав системы образования за работу в прошедшем учебном году, напомнил о его ключевых событиях. В частности, о работе в рамках Года педагога и наставника, объявленного Президентом России Владимиром Путиным в 2023 году.

К присутствующим с экрана обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что сегодня миссия учителей – не только передавать знания, но и формировать личность, способную быть активным гражданином и патриотом.

Расходы регионального бюджета на образование за последние три года выросли почти на 57% и составили в 2024 году 88,2 млрд рублей. С 2017 года в Ленинградской области построено 135 новых школ и детских садов, до конца 2027 года планируется построить еще 20 детских садов и 10 школ. Кроме того, за счет региональной программы реновации с 2015 года обновлено 90 объектов образования. Продолжаются региональные программы по обновлению школьных стадионов, столовых, закупке современного оборудования.

В этом году впервые комитет общего и профессионального образования Ленобласти образования провел региональную интегрированную оценку качества образовательной деятельности. По ее итогам выявлено 100 школ региона с лучшими результатами, 15 из которых продемонстрировали высокий уровень качества образования. Лидерам рейтинга, занявшим первые пять мест, присуждается премия в размере 10 млн рублей. Среди них – Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского и Гатчинский лицей № 3 им. Героя Советского Союза А.И. Перегудова. Руководителям образовательных организаций Александру Сергееву и Татьяне Черниковой были вручены денежные сертификаты.

На областной педсовете наградили победителей областного этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 2024 году. Среди победителей конкурса в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации» два коллектива авторов из Гатчинского района – из Школы имени императора Александра III (Ирина Мирзаянова, Ольга Попова и Наталья Пестрякова) и детского развивающего центра «Ключ разумения» (Людмила Стуглева, Марина Кузнецова и Наталья Налимова).

В рамках педагогического совета состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Российской академией образования и Ленинградским государственным университетом имени А.С. Пушкина о создании регионального научного центра РАО.

Председатель комитета Вероника Реброва поблагодарила губернатора, правительство и Законодательное собрание за всемерную поддержку системы образования, обозначила задачи на новый учебный год, поделилась результатами деятельности региональной системы образования, проинформировала собравшихся о грядущих проектах.

На тематических секциях эксперты вместе с педагогами обсудили вопросы трудового воспитания в школе, инженерно-технологического образования, качество современного дошкольного образования и многое другое.