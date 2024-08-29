Ленобласть расширила круг получателей губернаторской стипендии для студентов-инвалидов
Теперь это не только студенты-очники старших курсов вузов, на и первокурсники, и заочники, а также студенты учреждений среднего профессионального образования.
Постановление подписал глава региона Александр Дрозденко.
«Опыт Ленобласти по интеграции инвалидов уже используется во многих регионах. Наши меры материальной поддержки студентов-инвалидов — идут в этом же общем русле», — прокомментировал губернатор Ленинградской области.
Постановление Губернатора Ленинградской области от 26.08.2024 № 58-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 15 декабря 2004 года № 188-пг «Об установлении персональной стипендии Губернатора Ленинградской области для студентов-инвалидов государственных высших учебных заведений» принято в первую очередь в целях расширения целевой группы получателей стипендии, а именно, предусмотрена возможность получения стипендии, в том числе студентами учреждений среднего профессионального образования, студентами первого курса, а также студентами, обучающимися на заочной форме обучения (ранее получить стипендию могли только студенты 3 и последующих курсов высших учебных заведений в очной форме).
Размер стипендии: 5000 рублей.
Порядок выплаты - выплата осуществляется 2 раза в год:
- за сентябрь-декабрь в размере 20000 до 31 декабря
- за январь-июнь в размере 30000 до 30 июня
Условия получения:
- действующий студент-инвалид государственных образовательных организаций среднего профессионального образования, высшего профессионального образования
- обучение по очной или заочной форме
- постоянное проживание на территории Ленинградской области_
- достижение высоких результатов в учебе
- активное участие в общественно-политической жизни и реализации молодежных программ
- выдвижение осуществляется самими кандидатами, а также общественными организациями инвалидов, учебными заведениями.
Как получить: обратиться до 1 ноября текущего года с заявлением в комитет по социальной защите населения Ленинградской области с приложением ходатайства организации, характеристики, выписки из ведомости успеваемости