Ленобласть расширила круг получателей губернаторской стипендии для студентов-инвалидов

Постановление подписал глава региона Александр Дрозденко.

«Опыт Ленобласти по интеграции инвалидов уже используется во многих регионах. Наши меры материальной поддержки студентов-инвалидов — идут в этом же общем русле», — прокомментировал губернатор Ленинградской области.

Постановление Губернатора Ленинградской области от 26.08.2024 № 58-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 15 декабря 2004 года № 188-пг «Об установлении персональной стипендии Губернатора Ленинградской области для студентов-инвалидов государственных высших учебных заведений» принято в первую очередь в целях расширения целевой группы получателей стипендии, а именно, предусмотрена возможность получения стипендии, в том числе студентами учреждений среднего профессионального образования, студентами первого курса, а также студентами, обучающимися на заочной форме обучения (ранее получить стипендию могли только студенты 3 и последующих курсов высших учебных заведений в очной форме).

Размер стипендии: 5000 рублей.

Порядок выплаты - выплата осуществляется 2 раза в год:

- за сентябрь-декабрь в размере 20000 до 31 декабря

- за январь-июнь в размере 30000 до 30 июня

Условия получения:

- действующий студент-инвалид государственных образовательных организаций среднего профессионального образования, высшего профессионального образования

- обучение по очной или заочной форме

- постоянное проживание на территории Ленинградской области_

- достижение высоких результатов в учебе

- активное участие в общественно-политической жизни и реализации молодежных программ

- выдвижение осуществляется самими кандидатами, а также общественными организациями инвалидов, учебными заведениями.

Как получить: обратиться до 1 ноября текущего года с заявлением в комитет по социальной защите населения Ленинградской области с приложением ходатайства организации, характеристики, выписки из ведомости успеваемости