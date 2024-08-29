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В области — занятия Росгвардии и спасателей

В Ленинградской области подразделения Росгвардии провели тактико-специальные занятия на объекте транспортной инфраструктуры.

Рубрики:  Общество

Сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ю совместно с ведомственной охраной РЖД и Аварийно-спасательной службой Ленинградской области отрабатывали действия по пресечению деятельности диверсионно-разведывательных формирований на критически важных объектах транспортной инфраструктуры.

По оценке руководителей занятий, задачи были выполнены в полном объеме, сотрудники Росгвардии и других ведомств продемонстрировали высокий уровень взаимодействия и специальной подготовки.

 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

 