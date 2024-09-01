Кто в Гатчинском районе в начале сентября останется без света

Уберите факторы риска, и вы затормозите развитие атеросклероза, – советуют врачи. Однако полностью застраховаться нельзя: атеросклероз в той или иной степени с возрастом развивается у всех. В особенно запущенных случаях требуется операция для спасения жизни. Или для спасения …ног.