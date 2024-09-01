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Кто в Гатчинском районе в начале сентября останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2-5 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

02.09.2024 с 10:00 до 17:30

Сяськелевское поселение:

д. Жабино частично.

 

03.09.2024 с 10:00 до 17:00 на 3 часа

Пудомягское поселение:

д. Покровская, ул. Покровская, ул. Заречная

 

03.09.2024 с 15:00 до 17:00 на 15-20 минут

г. Коммунар:

ул. Антропшинская ч/сектор.

 

05.09.2024 с 10:00 до 17:00

Пудомягское поселение:

СНТ Березовая Роща.

 