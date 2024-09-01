Кто в Гатчинском районе в начале сентября останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2-5 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
02.09.2024 с 10:00 до 17:30
Сяськелевское поселение:
д. Жабино частично.
03.09.2024 с 10:00 до 17:00 на 3 часа
Пудомягское поселение:
д. Покровская, ул. Покровская, ул. Заречная
03.09.2024 с 15:00 до 17:00 на 15-20 минут
г. Коммунар:
ул. Антропшинская ч/сектор.
05.09.2024 с 10:00 до 17:00
Пудомягское поселение:
СНТ Березовая Роща.
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