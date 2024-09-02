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Где отключат свет в Гатчинском районе 3 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

03.09.2024 с 10:00 до 17:00

г. Коммунар:

ул. Антропшинская, ч/сектор.

 

03.09.2024 с 10:00 до 17:00

Кобринское СП:

д. Новокузнецово, ул. Покровская.