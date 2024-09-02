Где отключат свет в Гатчинском районе 3 сентября

В этом году начало учебного года пришлось на 2 сентября, но волнения у всех, кто причастен к школьной жизни, не убавилось. Просторный двор Гатчинской школы №1 в этот день был похож на море — цветов, нарядных детей, взволнованных учителей и родителей.