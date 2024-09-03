Где отключат свет в Гатчинском районе 4 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
04.09.2024 с 09:00 до 17:30
Вырицкое поселение:
п. Новинка, ул. Новоселов, ул. Кривая.
04.09.2024 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
д. Старые Черницы.
04.09.2024 с 09:00 до 18:00
Войсковицкое поселение:
п. Войсковицы.
04.09.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское поселение:
п. Кобралово.
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