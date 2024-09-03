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Где отключат свет в Гатчинском районе 4 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

04.09.2024 с 09:00 до 17:30

Вырицкое поселение:

п. Новинка, ул. Новоселов, ул. Кривая.

 

04.09.2024 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское поселение:

д. Старые Черницы.

 

04.09.2024 с 09:00 до 18:00

Войсковицкое поселение:

п. Войсковицы.

 

04.09.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское поселение:

п. Кобралово.

 