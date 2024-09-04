Кто в Гатчинском районе 5 сентября останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
05.09.2024 с 08:00 до 20:00
Вырицкое ГП:
п. Новинка,
д. Новинка,
п. Чаща,
д. Чаща,
д. Воцко,
д. Кремено,
д. Савкино,
п. Дальний,
д. Ольховец,
д. Озерешно,
д. Ракитино,
д. Нестерково,
СНТ м-в Чаща,
СНТ м-в Новинка
05.09.2024 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Старые Черницы.
05.09.2024 с 09:00 до 17:00
Войсковицкое СП:
п. Войсковицы частично ч/сектор.
05.09.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
м-в Антропшино, СНТ «Березовая Роща», 1-я линия, д. 1, 2-я линия, д. 1, 5,
3-я линия, д. 6, 6-я линия, д 13.
05.09.2024 с 09:30 до 17:00
Веревское СП:
д. Малое Верево (промзона, заправка «Татнефть»).
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