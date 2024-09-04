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Кто в Гатчинском районе 5 сентября останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.09.2024 с 08:00 до 20:00

Вырицкое ГП:

п. Новинка,

д. Новинка,

п. Чаща,

д. Чаща,

д. Воцко,

д. Кремено,

д. Савкино,

п. Дальний,

д. Ольховец,

д. Озерешно,

д. Ракитино,

д. Нестерково,

СНТ м-в Чаща,

СНТ м-в Новинка

 

05.09.2024 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Старые Черницы.

 

05.09.2024 с 09:00 до 17:00

Войсковицкое СП:

п. Войсковицы частично ч/сектор.

 

05.09.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

м-в Антропшино, СНТ «Березовая Роща», 1-я линия, д. 1, 2-я линия, д. 1, 5,

3-я линия, д. 6, 6-я линия, д 13.

 

05.09.2024 с 09:30 до 17:00

Веревское СП:

д. Малое Верево (промзона, заправка «Татнефть»).

 