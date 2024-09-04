Студенческий билет — теперь на Госуслугах

Кому доступен сервис

Более 640 тыс. студентов из 76 вузов могут воспользоваться новым сервисом уже сейчас. Ещё более 90 вузов планируют подключить эту возможность до конца года. Электронный студенческий будет доступен каждому четвёртому студенту, аспиранту или ординатору в стране.



В каких ситуациях можно использовать

для покупки проездного со скидкой. Она применится автоматически при онлайн-покупке, если авторизоваться через Госуслуги

при посещении музеев, спектаклей и концертов, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой

для прохода на территорию колледжа или университета

для отслеживания успеваемости

Как это работает

Документы можно загрузить в разделе «Образование» на Госуслугах. Студенческий появится в приложении в виде QR-кода. Проверяющий отсканирует его, чтобы подтвердить право на скидку или одобрить проход на территорию института.



Если вы всё сделали верно, но данные о документах не появились, обратитесь в ваш вуз.



Электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их. Студенты могут использовать их по желанию.