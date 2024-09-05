«Воспитаем олимпийцев» в Гатчине

Весь день на «Спартаке» царила атмосфера настоящего праздника, доброго и светлого. Расположенный в самом центре города открытый стадион радовал и многочисленных участников, и жителей соседних домов, и прохожих.

В этом году соревнования по бегу «Воспитаем олимпийцев» проходили в тринадцатый раз. Для участия в забегах было подано 1700 заявок. Программа включала соревнования в 11-ти возрастных группах и традиционный забег «Безграничных возможностей», в котором приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья.

С учетом пожеланий и опыта прошлых лет команда специалистов комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района, спортивных школ и спортивных коллективов предложила обновленную программу и новые формы активностей.

Настроиться на соревнования и отдохнуть, ожидая подведение итогов, помогали разминки, веселые физкультминутки и подвижные игры. Безусловно, все отметили комфортные условия, мягкий футбольный газон, удобные дорожки – прошедший полную реконструкцию стадион понравился и взрослым, и детям.

Сразу после забега награды получали абсолютно все участники, а затем на сцене чествовали десятку сильнейших.

Ближе к полудню на главной сцене глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим тепло приветствовали участников большого спортивного праздника и провели церемонию награждения.

- Такие соревнования очень важны, в первую очередь, с точки зрения социализации детей. Этот год в нашей семье ответственный – дети делают первый шаг на своем образовательном пути: один пойдет в первый класс, другой - в детский сад. Участие в спортивных соревнованиях - очень хороший опыт, который, безусловно, пригодится им в жизни, - уверен папа двоих детей, житель Гатчины Иван Ерахов.

В числе участников было много многодетных семей, и на соревнования «Воспитаем олимпийцев» они пришли все вместе, прихватив группу поддержки из числа бабушек, дедушек и друзей.

Три сестры Лебедевы - жительницы микрорайона Речной. Как рассказали девочки, у них два тренера – папа и мама, а тренируются они на даче. Маленькая Даша Лебедева в прошлом году была третьей. Старшая Ксюша участвует в соревнованиях три года подряд, входит в десятку сильнейших в своем возрасте.

- Каждый раз получаю медаль, и, конечно, это мне нравится. Поэтому участвую в забегах с радостью, - признается Ксюша.

Для средней сестры, Настеньки, это тоже третий забег.

- Бежать трудно, но я стараюсь и всегда добегаю до финиша, - скромно говорит Настя. А она – призер соревнований, заняла второе место в своей возрастной группе и, помимо медалей и подарков, получила памятный кубок.

Постоянные участники забега и три сестры Щерба - Юлиана, Кристина и Дарья.

- У нас в микрорайоне Аэродром во дворах хорошие современные площадки с покрытием, там и готовимся к соревнованиям. Но главное, я считаю, чтобы детям это было в удовольствие. У нас дома есть специальная «медальница» - полочка, где хранятся детские награды: кубки, грамоты, медали. Каждый год «медальница» пополняется, и дети радуются успехам. Большое спасибо организаторам. Понимаю, какой труд стоит за такими отличными результатами. Сколько сил и энергии направлено на то, чтобы подготовить и провести такое масштабное мероприятие. Мы участвуем в соревнованиях четвертый год. И я вижу, как с каждым годом организаторы все лучше и лучше упорядочивают нас, родителей. С каким терпением и пониманием отвечают на наши бесконечные вопросы, снимают волнение, разъясняют все нюансы. Здесь прекрасная атмосфера. И за годы участия в соревнованиях сложился хороший спортивный круг общения родителей и детей, - уверена многодетная мама Анна Щерба.

Татьяна Можаева

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