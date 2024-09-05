Закон о питейных заведениях

В воскресенье, первого сентября, вступил в силу областной закон № 51-оз «О внесении изменений в статью 5 областного закона № 88-оз «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области». О том, что за этим стоит, рассказала на заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства Гатчинского округа заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Екатерина Пшенникова.

Магазины – отдельно, общепит – отдельно

- Закон касается всех объектов, торгующих алкоголем (включая пиво) и расположенных в многоквартирных домах – это основной акцент, – подчеркнула Екатерина Ивановна. – В Гатчинском округе не так много организаций общепита, которые подпадают под действие данного закона, гораздо сильнее он затронет те организации, которые занимаются только продажей пива без лицензии.

Как пояснила Екатерина Пшенникова, законодатели уточнили разграничения помещений магазинов и общепита. Это касается, в том числе, известных торговых сетей, которые пользовались лазейками в законе и 24/7 торговали алкоголем. Теперь, согласно изменениям законодательства, помещения должны быть полностью изолированы. Никаких проходов и «щелей» между магазином и кафе быть не должно. Особенно это касается тех, кто торгует пивом в розлив: пиво в магазине продается до 22-х часов, в общепите – до 23-х, и помещения должны быть обособлены, с отдельными входами. Раньше такого ограничения не было, теперь придется определиться, кто вы есть: магазин или общепит. Смешивать не получится.

Бар, буфет или кафе?

В законе появилось понятие «баров» и «буфетов». Для них установлено ограничение на торговлю в многоквартирных домах до 23 часов. Т.е. если ваш бар находится в многоквартирном доме, то в 23:00 вы должны закрыться.

Если это кафе, то, по закону, алкоголем можно торговать до двух часов ночи. Но что подразумевается под словом «кафе»? Тут есть ряд конкретных требований. У кафе обязана быть в наличии действующая лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 20 посадочных мест в зале, полное обслуживание официантами в форме, технологические карты на приготовление продукции общественного питания. Т.е. ваше предприятие должно соответствовать классификационным признакам и требованиям для кафе, установленным ГОСТ 30389-2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования»

Если все вышеперечисленное у вас имеется, то с девяти утра до двух ночи вы можете работать в многоквартирных домах.

Рестораны и Новый год

Закон не касается ресторанов. По всей стране, в том числе и в Ленинградской области, рестораны имеют право работать 24/7. Но, конечно, если вы позиционируете себя как ресторан, вы должны соответствовать ГОСТу, и это придется доказать.

Также вы попадаете в число исключений, если ваше заведение находится в зоне высокой туристической привлекательности (в Гатчинском округе пока такие не зафиксированы). И Новый год: по просьбе предпринимателей питейным заведениям оставили возможность работать до четырех утра 1 января.

«Честный знак»

Как заметила Екатерина Пшенникова, многие предприниматели, даже имеющие лицензию, до сих пор не понимают, что пиво – это тоже алкогольная продукция:

- Чтобы доказать, что у вас предприятие общественного питания, нужно уведомить об этом Роспотребнадзор. Есть такое требование законодательства. Плюс для работы в общепите, даже если вы занимаетесь только пивом, надо определиться, кто вы: ресторан, кафе, буфет или бар, отразить это в ОКВЭДах и соблюдать ГОСТы. И обязательно подключиться к системе «Честный знак».

С 1 сентября невозможно продавать пивную продукцию, если вы не зарегистрировались в системе «Честный знак» (государственная система маркировки и прослеживания). В Гатчинском округе 73 организации имеют лицензию на розничную продажу алкоголя и до сих пор не зарегистрировались в «Честном знаке». А пивом торгуют. Это риск. По словам зампреда комитета экономического развития, отсутствие регистрации в «Честном знаке» – повод подвергнуться проверке. Причем все это должно отражаться в Единой государственной автоматизированной информационной системе – ЕГАИС, где отслеживается движение всего алкоголя.

В «сухой зоне» – сухой закон

Есть такое понятие – «сухие зоны». Это территория вокруг социального объекта, на которой запрещена торговля алкоголем. В Гатчинском округе это расстояние составляет 50 метров до образовательных организаций и 15-50 метров – до медицинских учреждений. Таким образом, появление новой школы, поликлиники или библиотеки может стать причиной закрытия торговой точки.

- Если социальное учреждение появилось позже – было открыто рядом с питейным заведением, организация, имеющая лицензию на продажу алкоголя, имеет право доработать до конца своей лицензии и еще продлить ее, но не более, чем на пять лет, – пояснила Екатерина Ивановна. – Но в отношении пива это не работает. Если открылось социальное учреждение, то организация, торгующая пивом и попадающая в «сухую зону», должна сразу же закрыться.

Т.е. если где-то появилась медицинская, образовательная организация или учреждение культуры, пивная точка, оказавшаяся в «сухой зоне», должна прекратить свою работу.

Органы местного самоуправления обладают правом проверки соблюдения данного закона. В случае незаконной торговли вмешается полиция.

Екатерина Дзюба