Что такое цифровой рубль?

В Гатчине состоялся круглый стол с представителями бизнес-сообщества на тему «Цифровой рубль» в рамках проекта «Рубль 2.0». Его участниками стали предприниматели Гатчинского муниципального округа, а также сотрудники Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства г. Гатчины.

С презентацией о сущности цифровых денег выступил доцент кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС Санкт-Петербурга Алексей Кузьмин. В частности, он дал определение цифровой экономике как виртуальному сегменту экономической системы государства и привел нормотворческие решения отдельных государств в части использования цифровых валют.

Так, например, ряд стран – таких как Бангладеш, Боливия, Вьетнам, Египет, Исландия, Киргизия, Эквадор и другие – устанавливают полный запрет на использование цифровых валют, и это консервативный подход. В Японии, Германии и Швейцарии подходят либерально и допускают встраивание частных цифровых валют в национальные системы финансовых услуг и расчетов. В России и в Китае действует правовой подход, сочетающий в себе запрет на использование цифровых валют в качестве платежных средств с предоставлением права физическим лицам приобретать и отчуждать цифровые сущности, в том числе за национальную валюту.

Алексей Кузьмин рассказал о федеральных законах, касающихся цифровых финансовых активов и цифровой валюты, а также о положении Банка России «О платформе цифрового рубля».

С докладом о том, что, собственно, представляет собой цифровой рубль, который будет официально внедрен в качестве третьего способа платежа с 2025 года, и о преимуществах цифровых денег для предпринимателей выступил доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербурга Дмитрий Десятниченко.

- Это новая форма рубля. О ней много говорят, но не все пока понимают, что это такое. Подобные «круглые столы» призваны помочь предпринимательскому сообществу понять, что это за новый инструмент расчета, как он будет реализовываться, и почему это выгодная форма, и ее стоит использовать. Эта информация будет крайне полезна малому и среднему бизнесу, который станет первым рубежом внедрения цифрового рубля и ощутит все сложности, но и все преимущества нового способа расчетов в плане оперативности, безопасности и экономической выгоды, – подчеркнул Дмитрий Юрьевич.

Как объяснил Десятниченко, цифровой рубль является третьей формой расчетов – наряду с наличным и безналичным и эквивалентен обычному рублю:

- Это странно, конечно, звучит, но тот безналичный расчет, который имеется сейчас – не цифровой. Вы можете взять наличный рубль, отнести его в банкомат (он превратится в безналичный), использовать в расчетах и вывести его потом обратно – обналичить. Чем отличается цифровой рубль? Он не «лежит» ни на каких счетах в банке, а будет находиться в системе кошельков, которую создаст Центральный банк России.

По словам Дмитрия Юрьевича, это будет некий аналог виртуальных кошельков, которыми многие пользуются сейчас для расчетов – например, «Яндекс-кошелька». Только все будет централизованно: единый эмитент – Центральный банк РФ – создаст большой кошелек, в котором все кошельки будут объединены. Расчет с помощью цифрового

рубля будет очень быстрым и безопасным.

- У каждой фирмы, у каждой организации, у каждого человека будет свой кошелек, и все переводы будут моментальными, потому что все деньги будут находиться в одном банке – в Центральном, – пояснил Десятниченко. - Комиссия для бизнеса – 0,3%, и это очень важно. Потому что сейчас при банковском переводе через систему быстрых платежей комиссия для предпринимателей составляет 0,4%-0,7%.

Цифровой рубль будет выгоден для всех. Но для бизнеса - особенно, потому что сейчас комиссия за эквайринг доходит до 3%, а при расчете с помощью цифровых денег будет в десять раз меньше. Комиссия за расчеты между предпринимателями составит 15 рублей за операцию. Т.е. можно перевести, например, 10 миллионов и заплатить за это те же 15 рублей.

После выступлений докладчиков состоялась оживленная дискуссия. Представители бизнеса задавали множество уточняющих вопросов и делились сомнениями относительно нововведения.

Напомним, пилотный проект по использованию цифрового рубля был запущен Центральным банком России в августе 2023 года, однако большая часть населения до сих пор не знает о принципах работы данного вида валюты.

Екатерина Дзюба

Фото freepick.com