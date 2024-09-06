Ленобласть приглашает в школу экоактивистов

«Наша школа открывает новую страницу в молодёжной экологической политике. Мы видим запрос в молодёжной среде, но экология — это сложная тема. Для того чтобы называться экоактивистом надо обладать базовыми знаниями. Эти знания и даст наша школа: будем учиться проводить акции, вести экоконтроль, будем прокачивать новые проекты, создадим мастерскую экопроектов»,— рассказал руководитель Общественного экологического Совета при губернаторе Ленобласти Рашид Исмаилов.

Проект реализуется на грант губернатора Ленинградской области. О развитии экологического направления на конкурсе грантовой поддержки социальных инициатив рассказала председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

«Задачу учреждения специального федерального фонда по поддержке экопроектов поставил в своём послании президент России. Ленобласть параллельно рассматривает возможность поддержки социально значимых проектов в сфере экологии по отдельному грантовому направлению.

Есть понимание, что жители региона сегодня остро нуждаются в коммуникационных и просветительских экологических проектах, в первую очередь, чтобы иметь возможность получать верифицированную, достоверную информацию о состоянии окружающей среды, об экологической политике и защититься от запугивания и манипулирования общественным мнением со стороны псевдоэкологов», — отметила Екатерина Путронен.

В 2024 году на конкурсе проект на гранты губернатор Ленинградской области победителями признаны 8 проектов экологической направленности на общую сумму порядка 10 млн рублей. Это проект «Меж двух родников: люди, природа, экологическая культура», проект центра экологического просвещения в Выборге «Зелёное будущее», проект Всероссийского общества охраны природы «Сердечные мастерские природы», экологический фестиваль Грин Кинг в Ивангороде, цикл занятий для детей центра спасения и реабилитации животных Альтера Вита «Биоэтика для школьников», информационный проект «Открытая экология 2.0: экотуризм и экопросвещение», молодежный экологический фестиваль «Смородина» в Сосново» и школа молодого эколидера центра экологической культуры Ленинградской области.

Стать участником школы может любой желающий. Каждый месяц школа будет проводить обучающие модули с приглашением активистов со всех районов области, параллельно будет работать мастерская проектов, рассматриваться идеи, стартапы, вокруг школы будут проводиться различные активности, встречи с лидерами общественного мнения. В конце года состоится повеление итогов, будут отмечены лучшие ученики школы и лучшие проекты.

Подобную информацию о деятельности школы и подать заявки на участие в проекте можно на сайте Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области https://lenobl.ru/eco/