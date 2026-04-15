Как расстаться с ненужными вещами с пользой

Нередко желание «разобрать завалы» не реализуется из-за нехватки времени, сил, поэтому не стоит браться за все разом: составьте план «расхламления», выполняя задуманное поэтапно. Например, в один из выходных дней займитесь одеждой/обувью, в следующий раз запланируйте разбор спортинвентаря или кухонной утвари.

Принимаясь за дело, сразу сортируйте то, от чего вы готовы избавиться, по трем категориям:

-то, что необходимо выкинуть/утилизировать;

- то, что будет передано в дар;

- то, что планируете продать.

При избавлении от первой группы не забудьте про правила утилизации-некоторые предметы нельзя относить на контейнерную площадку. Например, батарейки, старые телефоны, внешние аккумуляторы нужно утилизировать отдельно. Вредные вещества, содержащиеся в элементах питания, при неправильной утилизации вредят окружающей среде. Во многих муниципалитетах организованы пункты приема для сбора таких вещей. В некоторых случаях избавление от сломанных и ненужных устройств может принести выгоду-крупные торговые сети проводят подобные сборы для утилизации или комиссионной продажи. Таким образом можно получить скидку при приобретении новой техники.

Добротным, чистым вещам, которые действительно могут еще послужить, будут рады в организациях, оказывающих помощь людям в сложной жизненной ситуации. Вещи можно передать лично или через специальные боксы для сбора, а также принести в благотворительный магазин или на благотворительную ярмарку. Нередко вещи принимают в органах соцзащиты населения. Ваш пуховик, ставший не по размеру, сможет кого-то согреть, детская коляска в дар сделает чью-то жизнь легче, а портьеры и кастрюли пригодятся выпускнику детского дома, обустраивающему свое жилье.

Также передать вещи в дар можно через интернет-сервисы для размещения объявлений, а также через специальные группы в соцсетях и мессенджерах. При передаче вещей в дар, соблюдайте разумную осторожность: старайтесь не приглашать незнакомцев домой, лучше встречаться на нейтральной территории.

Кроме того, вещами можно обмениваться на «меняльниках», организованных тематическими сообществами (аниме, книголюбы, рукоделие и другие). Таким способом можно не только избавиться от вещей, но и пообщаться, завести новых друзей.

Продажа ненужных вещей может ощутимо пополнить бюджет. Сделайте качественные фото того, что вы планируете продать и разместите объявления на специализированных онлайн-платформах, а также через специальные группы в соцсетях/мессенджерах. Также вещи можно сдать на реализацию в комиссионный магазин.

При продаже в интернете будьте бдительны. Чтобы не остаться и без вещи, и без денег, соблюдайте правила безопасности:

- не сообщайте конфиденциальную информацию (коды и пароли из SMS, push-уведомлений, свои паспортные данные), не переходите по присланным покупателем ссылкам;

-в процессе общения с покупателем не покидайте официальную интернет- площадку, соблюдайте правила использования сервиса. Просьба перейти для дальнейшего общения в мессенджер должна насторожить, не поддавайтесь на подобные уговоры;

- используйте услугу «безопасная сделка» (услуга обычно платная - до 10 % от стоимости товара, но безопасность дороже);

- не передавайте товар до оплаты, не встречайтесь с покупателем в безлюдных местах, избегайте встреч дома (особенно при продаже дорогой вещи);

- если покупатель готов купить товар до осмотра (например, перевести оплату и вызвать курьера), не торопитесь соглашаться: квитанция об оплате может оказаться фейком, а покупатель - мошенником;

- избегайте получения оплаты наличными (особенно крупными купюрами), они могут оказаться поддельными;

- при реализации вещей лучше использовать отдельную сим-карту, банковскую карту и e-mail.

