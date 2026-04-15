Второе кольцо — трасса в будущее

— Строительство КАД‑2 сейчас является одним из самых обсуждаемых инфраструктурных проектов. На какой стадии он сейчас находится?

— Строительством занимается государственная компания «Автодор». Сейчас идёт проектирование, и к концу текущего года должен быть готов полноценный проект. Если он выйдет из экспертизы в этом году, то подготовительные работы начнутся уже в 2027 году.

— Как правительство Ленобласти участвует в работе над созданием Второго кольца?

— Проектом занимается непосредственно губернатор Александр Дрозденко. Он знает каждый сантиметр на карте, где пройдёт трасса, ведёт каждый участок этой дороги, контролирует процесс. Благодаря его усилиям и диалогу ответственных ведомств мы скорректировали трассу, отодвинули КАД‑2 от некоторых населённых пунктов, от наших озёрных мест. Регион очень корректно взаимодействует с ГК «Автодор», так, мы участвуем в подготовке согласования проекта. Обсуждения на разных уровнях стали традиционными в рамках реализации Второй кольцевой. В частности, рассматриваем технические вопросы, в том числе трассировку магистрали.

— Трассировка уже готова?

— Трассировка ещё прорабатывается. В стадии проектирования будут геологические и геодезические изыскания, которые, помимо наших желаний, откорректируют дорогу влево-вправо, в зависимости от нашей природы, применяемых технических решений.

— Внесёт ли создание КАД‑2 изменения в график других региональных строек?

— Любая глобальная стройка всегда влечёт за собой развитие региона. Нашей области КАД‑2 даёт новые связи, ускорение ритма жизни и работы множества предприятий и организаций. У нас есть ряд проектов, связанных с КАД‑2, которые комитет по дорожному хозяйству уже запустил в проектирование: сеть региональных дорог, путепроводы, расширение трасс. Это необходимо, чтобы обеспечить беспроблемный подъезд наших жителей к КАД‑2 и их возвращение обратно домой.

— Жители Всеволожского района сталкивались с тем, что Росреестр блокировал сделки с недвижимостью в буферной зоне будущей трассы. Сейчас эту проблему удалось решить?

— У нас единственный механизм, который защищает права собственников, — это законодательство Российской Федерации. То, что были приняты решения об изменении трассировки и затем сняты ограничения на регистрационные действия с участками земли, это заслуга в основном нашего губернатора. Александр Юрьевич включился очень плотно и, дав поручение правительству, вышел на уровень федеральных министерств, и наши жители получили возможность беспрепятственно регистрировать свои земельные участки, в том числе благодаря смещению оси дороги.

— У людей есть ещё одно опасение — что новая трасса будет платной. Если так, то планируется ли вводить льготы для ленинградцев на оплату проезда по ней?

— Я считаю, что плата за проезд — это не проблема, если это даёт возможность иметь безопасную, хорошо функционирующую, налаженную дорогу. И есть выбор — ехать по платной дороге 10 минут или «ползти» в пробке по бесплатной. Гражданин тут сам решает. Вопрос оплаты, конечно, мы ещё будем обсуждать с ГК «Автодор». При оплате проезда по КАД‑2 жители Ленинградской области должны иметь льготы. Может быть, какая-то категория населения будет иметь бесплатную возможность проезда, может, ещё что-то. Пока это всё находится на стадии обсуждения, но данный вопрос мы обязательно будем дорабатывать для того, чтобы нашим жителям было комфортно. Что касается опасений… Кто-то сейчас расстраивается из-за существования ЗСД? Если бы этого диаметра не было, то весь поток машин, что сейчас идёт по ЗСД, мы бы увидели на улицах города.

— В рамках строительства КАД‑2 планируется возведение мостового перехода через Неву в Кировском районе. Не станет ли он новым «бутылочным горлышком» для района?

— Нет. Это будет альтернативная дорога, по которой наши жители поедут без проблем до своих рабочих мест и домовладений. Любая новая дорога даёт импульс к развитию, позволяет быстрее преодолевать расстояние. К тому же губернатор дал поручение синхронизировать строительство мостового перехода в створе КАД‑2 с реконструкцией Ладожского моста. Сегодня мы синхронизировали эти два проекта. Стоит задача сначала построить мостовой переход на КАД‑2, а потом уже перейти к реконструкции Мурманского шоссе в районе Ладожского моста.

Виктория Залепухина