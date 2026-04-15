Жители Северо-Запада инвестируют в знания

Лидирует по спросу Санкт-Петербург: на него пришлось 87% всего объёма кредитования. Второе место — у Ленинградской области, третье — у Калининградской.

По динамике оформления в лидерах Республика Коми (+56%), Мурманская (+45%) и Архангельская области (+42%). Также выше среднего по СЗФО рост в Калининградской области (+39%) и Санкт-Петербурге (+35%).

На начало апреля 2026 года средний размер образовательного кредита составил на Северо-Западе 343 тысячи рублей. Максимальный показатель в Санкт-Петербурге — 371 тыс. рублей, минимальный — в Республике Коми (197,6 тыс. рублей).

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Сегодня получить образование стало проще с финансовой точки зрения. С льготным кредитом студенту не нужно искать деньги на оплату — это снимает напряжение и позволяет сосредоточиться на знаниях. Безусловно, проще и родителям: отпадает необходимость годами копить на учёбу ребёнка. Кроме сниженной ставки, по такому кредиту студент платит только часть процентов во время обучения и ещё 9 месяцев после него, а на полное погашение даётся целых 15 лет. Это реалистичный и работающий сценарий, который стал возможен благодаря государственной поддержке».

