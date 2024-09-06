Непокорённый дух

До специальной военной операции Андрей Орехов занимался агрономией, специализировался на выращивании ягод, был женат и увлекался спортом, особенно любил футбол. На фронт он попал во время мобилизации. Когда пришла повестка, Андрей, в отличие от некоторых сверстников, не пытался прятаться, а сразу пришёл в военкомат. Так он из агронома стал пехотинцем и вскоре оказался в зоне боевых действий.

Мужчина гордился тем, что является частью Вооружённых сил Российской Федерации, нёс службу честно и достойно. Однако его ратный труд был прерван тяжёлым ранением. В ту ночь Андрей вместе с товарищем заступил в наряд. Наш герой вспоминает, что в тот раз ночь была особенно тёмной, разглядеть что-либо было невозможно, создавалось ощущение, что сидишь «в мешке». Сначала это не показалось солдатам проблемой, мало ли тёмных ночей на юге? Но та темнота оказалась роковой… В какой-то момент противник открыл огонь из автоматов по окопу, в котором находились бойцы. Мужчины выбрались из укрытия и поползли в сторону леса. Огонь прекратился, казалось бы, беда миновала, но в темноте они не могли сориентироваться и понять, куда идти, чтобы попасть к нашим. Они решили не рисковать и укрылись под деревом. Вскоре они поняли, что это решение было единственно верным. В этот раз огонь открыла наша артиллерия. Снаряды «Градов» ложились прямо рядом с ними, идти обратно было нельзя, смерть могла настигнуть в любую минуту.

– Мы с товарищем приняли решение лечь спать, осознавая, что утром уже можем не проснуться. Будь что будет, от судьбы не убежишь. Я помолился Богу про себя. Так и уснули, – вспоминает Андрей.

Проснувшись, мужчины приняли решение идти в ту сторону, где, по их мнению, находились позиции ВС РФ. Правильного пути они не знали, но бездействовать было нельзя.

В какой-то момент товарищ нашего героя задел растяжку. Ему сломало руку, а Андрею взрывной волной ударило по ногам.

– Я понял, что дальше идти не смогу. Попросил сослуживца посмотреть – что у меня с ногами. Он обошёл меня, и я увидел, как у него изменилось выражение лица. В этот момент понял, что всё серьёзно, – говорит Андрей. – Останавливаться было нельзя. Товарищ наложил мне жгут, сделал укол промедола – сильного обезболивающего. Дальше мы ползли – правда недолго, метров 500. Двигаться я уже не мог, видимо, истёк кровью.

И в эту самую минуту их ждало спасение: парни увидели наши окопы и начали выкрикивать свои позывные. Что было дальше, Андрей помнит отрывками: вот к ним подлетает дрон, вот его несут сапёры, вот он едет в машине. В себя мужчина пришёл уже в госпитале. Первое, что он услышал, были слова врача: «Счастливчик проснулся».

Сначала Андрей не понял, почему он, весь увешанный трубками и прикованный к больничной койке, счастливчик. Позже ему объяснили, что его привезли без сознания и с большой потерей крови. Если бы его привезли хотя бы на 10 минут позже, спасти не успели бы.

Санавиацией Андрей был эвакуирован в Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко в Москве. Там ему провели 21 операцию, а впереди были долгие месяцы лечения. Мужчина почти год был прикован к кровати. По его словам, он долго не мог смириться со своим положением. Не давала покоя и тревога: почти каждую ночь ему снилось, что он взрывается.

Но со временем Андрей привык и начал учиться жить по-новому. Помогали ему в этом родные люди, прежде всего мать и двоюродный брат Илья, который приезжал к нему в Москву. К сожалению, не все близкие поддержали Андрея – после ранения с ним прекратили общение некоторые знакомые и ушла жена. Зла на них он не держит, даже рад, что смог проверить их в горе сейчас. К тому же на место старых знакомых пришли по-настоящему верные друзья.

Помимо новых знакомств в жизни Андрея появились и новые увлечения. Однажды ему на телефон поступил звонок с неизвестного номера, это оказались представители фонда «Защитники Отечества», которые предложили мужчине представлять Ленинградскую область на межрегиональном «Кубке защитников Отечества» в Калужской области. Андрей согласился, хотя и сомневался, что сможет выступить на высоком уровне. Тогда мужчина только встал с кровати и сел в инвалидное кресло, а его соперниками оказались настоящие профи с большим опытом тренировок. Сомнения оказались напрасны – грамотные советы тренера Натальи Торсеевой и воля к победе помогли Андрею завоевать медали сразу в двух дисциплинах: за победы в армрестлинге и стрельбе из лука. Опыт участия в соревнованиях помог мужчине заново полюбить спорт, теперь он хочет серьёзно им заниматься.

Сейчас Андрей начинает вставать на ноги. По его словам, перед Кубком он только перешёл с кровати на инвалидное кресло. А теперь может сам сходить в гости, но пока только на костылях. Впереди у него долгая реабилитация, Андрей хочет начать ходить сам, без опоры. Помимо этого, ему поступили предложения о работе, и сейчас ленинградец думает о новых возможностях для профессионального развития.

Андрей доказал, что ограниченные физические возможности не являются преградой для достижения целей. Мы все можем черпать вдохновение в его истории, помня о том, что сила духа способна преодолеть любые преграды.

Анна Лейбук