«Ночь света-2024»: в центре внимания - человек

В этом году «Ночь света» объединила более 150 специалистов по светодизайну, медиахудожников, работников театров и архитекторов. Свои работы представили художники из Венгрии, Китая, Индонезии, Испании, Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. На три ночи гатчинский Дворцовый парк преобразился, на время меняя привычные представления об истории, культуре, психологии, материальном и духовном. Дворцовые фасады, озера, мосты, деревья и даже статуи превратились в «холсты», на которых с помощью света раскрывалась безудержная фантазия художников.

В этом году тема «Ночи света» — «О человеческом». Тема глобальная и глубокая, позволяющая каждому художнику раскрыть свой взгляд на природу человека и его место в этом мире. И для этого художники использовали все средства и технологии, доступные современному искусству.

Как рассказала директор фестиваля «Ночь света» Ольга Аршанская, эта тема выбрана неслучайно.

- Мне кажется, очень важно рефлексировать, беречь в себе человека, сохраняя свое лицо вне зависимости от обстоятельств, в которых ты оказался, - говорит она. - Думаю, об этом важно задумываться людям разных поколений и разных взглядов. Любые темы, которые нас волнуют, воспринимаются нами в контексте нас самих. То есть все, что происходит в этом мире, мы пропускаем через себя. Человек сам по себе важен и интересен как центр этой оптики. И это хороший повод для творческого исследования.

У каждого художника-участника фестиваля - очень разный взгляд на заданную тему. Каждый шёл своим путем, в том числе и опираясь на историю. Кто-то обратился к античности, обыгрывая статуи в парке. Кто-то вдохновился гобеленами Гатчинского дворца, отразив эти мотивы в видеомеппинге на фасадах.

При этом, по словам Ольги Аршанской, одной из главных задач «Ночи света» традиционно остается интеграция, максимально бережное и органичное встраивание современных технологий в строгий ландшафт Гатчинского дворцово-паркового ансамбля.

- Очень важно, что фестиваль погружает человека в мир светового искусства в контексте музея, - говорит Ольга Аршанская. - Это принципиально отличает наш фестиваль от других подобных проектов. Мы находимся в уникальном парке, рядом с дворцом, который сам создан как произведение искусства. Поэтому мы несем особую ответственность перед этим местом, стараемся сохранять традицию бережного отношения к нему. И не только сохраняем, но и движемся в направлении интеграции с музеем, в контексте с его историей. В этом году, перед тем как начать работу над своими проектами, художники приезжали сюда, знакомились с музеем и парком. Они напитывались его удивительной историей и особенностями. В итоге то, что они делали потом, было уже не абстрактным, а сделанным конкретно для этого места. Также мы продолжили традицию создания маршрута с экспозициями, давая людям возможность достичь эффекта погружения.

В этом году фестивальный маршрут составил около пяти километров. В него вошли 32 локации, на которых разместилось около пятидесяти световых объектов. Каждую локацию можно без труда найти с помощью интерактивной карты. Организаторы фестиваля рекомендовали проходить по маршруту по часовой стрелке. Маршрут можно было начать с видеомеппинга на Иорданском фасаде Дворца и в Арсенальном каре. И здесь художники постарались использовать привычные стены как холст для создания совершенно феерических картин. Жанр видеомеппинга позволяет художникам взаимодействовать с архитектурой либо органично встраиваясь в нее, либо радикально трансформируя ее с помощью создания иллюзий.

Такое начало, конечно, настраивало на дальнейшее путешествие. Впрочем, в какой-то момент просто перестаешь думать о логистике и просто погружаешься в очарование невероятной игры света, теней и объединившей их беспредельной человеческой фантазии.

Фестивальный маршрут, как обычно, отличался большим многообразием. В иммерсивных экспозициях высокотехнологичные вещи без труда сочетались с аналоговыми. Инсталляции, созданные с помощью лазерных лучей, нейросетей, дополненной реальности, генеративной графики, словно вступали в диалог со скульптурами, деревьями или обычными настольными лампами. Чистое созерцание, как, например, грандиозный видеомейпинг на дворцовых фасадах, или прямое взаимодействие с искусственным интеллектом — каждый раз это действительно казалось маленьким чудом и уж точно оборачивалось большим удивлением. А полный эффект погружения помогала создавать специально подобранная для каждого арт-объекта музыка.

Гости фестиваля подолгу вглядывались в необычную инсталляцию на глади Карпина пруда. Название тоже было необычным - «5х2х1,5» и, очевидно, отсылало к размерам этого сооружения. Авторы этого объекта (Smartlight, Санкт-Петербург) возвели на воде конструкцию геометрически неправильной формы, которая вступала в явное противоречие с окружающей средой. Свет постоянно менялся, и внутри композиции можно было разглядеть постоянно меняющиеся человеческие силуэты. Все это было настолько неуловимым, что наводило на мысли: что мы все-таки видим? Кто эти люди? Не игра ли это нашего воображения? Впечатление добавляли живые лучи, скрещивающиеся вокруг инсталляции.

Еще одним из трендов последнего фестиваля стало привлечение к работе студентов творческих вузов. В этом году участие в фестивале приняли студенты кафедры средового дизайна Высшей школы экономики и молодые художники СПбГХА им. Штиглица. Так, студенты Академии им. Штиглица создали яркую композицию на мостике. Инсталляция получила название «Стержень», став переосмысленным образом позвоночника как опоры человека, основы жизнедеятельности его организма и залога его устойчивости. Эта композиция в восточном стиле — о том, что в жизни каждого из нас могут случиться события, выбивающие почву из-под ног. И главное в такие моменты - прислушаться к себе, не поддаваясь эмоциям. У каждого человека должен быть внутренний стержень, который может помочь прожить эти моменты. Эта инсталляция стала символом равновесия между внешним и внутренним, заодно напоминая, что, как бы ни был изменчив этот мир, найти правильный путь возможно.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой