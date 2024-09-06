Возраст – не помеха для добрых дел

Федеральная программа по развитию «серебряного» волонтёрства «Молоды душой» реализуется по инициативе Ассоциации волонтёрских центров совместно с Благотворительным фондом «Память поколений». В ходе программы создаются региональные центры «серебряного» волонтёрства, объединяющие активных и неравнодушных пенсионеров. Грант «Молоды душой» на реализацию проекта получила общественная организация «Диалог поколений», а администрация Всеволожского района безвозмездно предоставила помещение для центра. Ожидается, что новое пространство станет местом притяжения добровольцев старшего возраста и поможет им реализовать новые проекты.

– Добрые дела невозможно представить без наших бабушек и дедушек. Люди старшего поколения – это знания, опыт и чёткое понимание, что такое добро, – сказал на открытии временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев.

Уже 10 районов Ленинградской области присоединились к серебряному добровольчеству, активно участвуют в мероприятиях и реализуют социальные инициативы.

– Это только на первый взгляд кажется, что на пенсии жизнь становится тусклой и унылой, – рассказывает руководитель и основатель общественной организации «Диалог поколений» Надежда Балуева. Коллеги называют её генератором идей. Пенсионерка не может без дела сидеть на месте и постоянно придумывает что-то новое, интересное. Поэтому Надежду Ивановну хорошо знают не только в родном Всеволожском районе, но и во всей России.

– Ощущение полноты жизни от возраста как раз не зависит, – продолжает руководитель общественной организации. – Тем более что по достижении 60 лет, как бы это банально ни звучало, наступает счастливый период. Именно сейчас можно начать наконец заниматься тем, что не получалось раньше из-за бешеного темпа жизни. Ведь в каждом человеке заложена огромная созидательная сила, и каждый в состоянии управлять своей судьбой, надо только помочь себе. У нас ведь как думают: если человек вышел на пенсию, то его участь – скамейка в ближайшем дворе, поликлиника, а в лучшем случае – ещё внуки и дача. А вот и не так. Стареть – не скучно. Наоборот, интересно.

По словам Надежды Ивановны, людей, занимающихся в Ленинградской области серебряным добровольчеством, становиться всё больше. Сегодня они активно помогают участникам СВО и их семьям.

– Все мы связаны не одной цепью, а одной целью: помогать ребятам – участникам специальной военной операции, – отмечают волонтёры общественной организации «Диалог поколений». – Это наш долг, наша святая обязанность – поддерживать тех, кто оказался в зоне боевых действий.

– Старость меня дома не застанет – я в дороге, я в пути, – говорит словами из песни серебряный волонтёр Людмила Безъязыкова. Она приехала на открытие из Сланцев. – Четыре часа ехали до Всеволожска. За это время можно долететь до Калининграда и вернуться обратно. Но я не жалею, что проделала такой длинный путь и увидела такое красивое, светлое и интересное пространство. Такого у нас в Сланцах нет. Волонтёры нашего города обычно собираются в Доме традиционной культуры, где занимаются рукоделием. Хотелось бы, чтобы такой же центр появился у нас. Я стала бы его активным участником.

Анна КАРПОВА

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