Символ памяти и скорби о миллионах невинных жертв

Этот мемориал, открытый к 80-летию снятия блокады Ленинграда, уже стал символом памяти и скорби о миллионах невинных жертв, чьи жизни были искалечены и унесены жестокими событиями тех лет. В этом году 8 сентября - День памяти жертв блокады Ленинграда - совпал с Международным днём памяти жертв фашизма. Блокада Ленинграда навсегда останется в нашей памяти как «900 дней», страшных дней, которые никогда не должны повториться.

Судьба каждого человека важна и является безусловной ценностью — именно об этом думаешь, когда рассматриваешь фигуры на мемориале. Создавая образы для барельефов, скульпторы опирались на истории, которые сохранились в архивных документах, воспоминаниях и фотографиях. Некоторые фигуры имеют портретное сходство с участниками трагических событий периода оккупации, другие являются собирательными образами, аллегорически выражающими истории, вдохновившие авторов.

Ленинградская область была выбрана в качестве места установки памятника неслучайно: большая часть её была оккупирована в течение двух с половиной лет, при этом на её территории не прекращались бои — шла битва за Ленинград (с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года). Жертвами геноцида становились жители не только оккупированных районов, но и территорий, оказавшихся в блокадном кольце — а это, помимо самого Ленинграда, современные Всеволожский и, частично, Ломоносовский районы.

Комиссией по расследованию злодеяний было подсчитано, что за время оккупации в Ленинградской области погибло 140 тысяч человек — от голода, массовых расстрелов, повешений, поджогов жилых домов. Более 250 тысяч человек (если точно — 254230 человек) из Ленинградской области было угнано на принудительные работы в Германию и другие страны. В Ленинградской области захватчиками реализовывалась тактика «выжженной земли», в результате которой по неполным данным было уничтожено 20 городов и более трех тысяч деревень

Все цифры самых ценных потерь — человеческих — приводятся до сих пор с оговорками «по неполным данным», «приблизительно», «более» или «около», потому что «вихри» этой войны оказались настолько жестокими, что потери сложно точно подсчитать. Глядя на изгибы пилонов мемориала, которые устремляются в небо, видишь будто воплощение этих вихрей войны, которые унесли множество жизней и искалечили множество судеб.

Сбором документов, фотографий и других архивных материалов, рассказывающих о судьбах погибших мирных граждан, из всех двадцати двух регионов России, которые были оккупированы во время Великой Отечественной войны, занимался Ленинградский областной государственный архив в Выборге. Архивы и музеи двадцати двух регионов России предоставили более двух сотен документально подтверждённых историй. Каждый регион подобрал и предоставил материалы, которые помимо личных историй отражают трагические последствия оккупационной политики германских властей.

Конечно же, среди сюжетов, которые нашли отражение в фигурах мемориала, есть истории из Ленинградской области и Гатчинского района.

Сотрудники областного архива направили создателям мемориала материалы о Марианне Васильевне Олейниковой, враче Гатчинской городской больницы из поселка Высокоключевого. Известно, что она родилась в Азербайджане в 1900 году, окончила Харьковский медицинский институт, а с 1931 года жила недалеко от Гатчины, в Высокоключевом. Работала в Гатчине в больнице и лечила местных жителей в суйдинской амбулатории. Уже с первых дней фашистской оккупации она возглавила группу местных патриотов. Марианна Васильевна спасала пленных красноармейцев и других заключенных, сумевших выбраться из лагерей — снабжала их медикаментами и перевязочными материалами, полученными от главного врача Гатчинской городской больницы Николая Александровича Поклонова, одеждой, продуктами и документами, укрывала у себя в бане. Марианна Васильевна жила с матерью, ей помогали соседи, староста посёлка Александр Михайлович Макин и его дочь Валентина. Она была арестована в конце 1943 года и замучена в гатчинской тюрьме…

В 1965 году улица, на которой жила Марианна Васильевна Олейникова, была названа её именем.

Глядя на мужчину в фуфайке, накинутой на плечи, который опирается на сучковатую палку, вспоминаются трагедии пациентов различных медицинских учреждений, которых жестоко казнили во исполнение нацистских программ по уничтожению «некачественного» человеческого материала. История из Гатчинского района, которая была взята за основу скульпторами, связана с психиатрической больницей имени П.П. Кащенко.

Больница, в которой работал Петр Петрович Кащенко, расположилась на территории усадьбы Петра Демидова в Никольском. 20 ноября 1941 года там были убиты с помощью введения неизвестного препарата не менее 900 человек. Персонал больницы расстреливали, а пациентов под видом эвакуации в Псковскую психиатрическую больницу отправляли в корпус, якобы на «помывку». Там им вводился алкалоид с неустановленной смесью. Наступали судороги и мучительная смерть. Сейчас на месте массового захоронения между деревнями Никольское и Новое Колено установлен гранитный памятный знак о невинных и совершенно беззащитных жертвах бесчеловечной политики.

Осень в Ленинградской области отмечена ещё одной памятной датой — 29 октября — День памяти сожжённых деревень Ленинградской области. Материалы о полностью уничтоженных во время Великой Отечественной войны деревнях также хранятся в областном архиве в Выборге. Эта дата связана с трагедией деревни Заречье Волосовского района, где был создан ландшафтный мемориал с обозначением домов деревни, уничтоженных в этот день в 1943 году.

Более трёх тысяч сел, деревень и городов были уничтожены во время Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Подобный мемориал можно найти на месте деревни Арбузово Кировского района (входит в музейный комплекс «Невский пятачок») и в других уголках области. В Гатчинском районе это деревни Курема, Пустошка, Таторы и другие.

Известны в Ленинградской области и истории чудом выживших.

В 1941 г. Надежде Тугановой из Волосово было 14 лет. Отца расстреляли за отказ быть старостой. Девушку отправляли на работы, потом в радиоузел. За отказ жить по установленным оккупационной властью правилам Надежду отправили в лагерь в Эстонии. Кормили здесь один раз в день — давали баланду (воду с мукой) и сырой хлеб. Работала на строительстве дороги, которую прокладывали через болота на Ленинград. Очень тяжела была жизнь в лагере. С помощью сокамерников Надежде удалось сбежать. Она ползла на коленях и сильно обморозилась. После лечения девушку оставили работать при госпитале санитаркой. Она стала помогать партизанам, носила медикаменты. Это заметили фашисты и отправили Надежду в гестапо. Шесть месяцев её избивали, пытали и допрашивали. 23 января ее вместе с 14 заключенными привезли в Терпилицкий лес. Пуля ранила Туганову в шею. Надя отлежалась, а потом выползла из могилы и добралась до дома, где ее спрятала мать. Так молодой партизанке удалось спастись. Волосово освободили 27 января. В этот день Надежда встретилась с генералом Федюнинским. Его солдаты вытащили девушку из подвала и оказали первую помощь. Позднее Надежда вышла замуж, родила двоих детей, пережила туберкулёз. Благодаря её воспоминаниям сейчас мы знаем эту историю и можем восхищаться несокрушимой волей к жизни.

…В вечернее время теплый свет из треугольных ниш, которые расположены в барельефах мемориала, притягивает взгляды всех, кто приходит сюда, приводит своих близких, вспоминая семейные истории, связанные с Великой Отечественной войной. И здесь хочется говорить не о хронике военных лет, силах сторон, сухих цифрах и фактах, а о человеческих судьбах, о мамах, папах, детях, бабушках и дедушках, о том, почему так важно мирное небо. 8 сентября для нас всех — напоминание о том, что война — это не только боевые действия, но и страдания мирных людей, которые стали жертвами политики ненависти и агрессии.

Мемориал был передан Парковому агентству Ленинградской области, учреждению культуры, которое занимается историческими парками с 2020 года. После передачи памятника сотрудники учреждения начали не только работать над техническими и хозяйственными вопросами, но и изучать документы, которые послужили основой для работы скульпторов. Все материалы проверялись по открытым базам данных, опубликованным документам, фотографиям и воспоминаниям, записанным в разное время, а также в сотрудничестве с областным архивом. Для создания экскурсии по мемориальному комплексу привлекались дополнительные архивные и музейные источники, анализировались и подбирались сюжеты, связанные с Ленинградской областью, которые будут формировать впечатления посетителей мемориала и погружать в контекст эпохи.

Парковое агентство Ленинградской области проводит подробные экскурсии по мемориалу, на которых можно в сопровождении профессионального экскурсовода узнать историю его создания, прочувствовать и прожить подлинные истории, которые вдохновляли скульпторов.

Заявки на индивидуальные и групповые экскурсии принимаются по телефонам: 8(81371) 920-01, 920-10 или по электронной почте: parkilenreg@yandex.ru

Татьяна Исаева,

научный сотрудник Паркового агентства Ленобласти