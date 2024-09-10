В Ленобласти стартовал форум «Ладога»

«Форум – это не просто набор лекторов, которых вы пришли и послушали. Поставьте перед собой задачу создать культурный продукт. Поступки человека – это проекция его жизненных ориентиров и ценностей. Поэтому создавайте проекты для молодёжи, которая будет развивать свою страну, которая будет помогать становиться нам сильнее и лучше. Мы вас приветствуем на «Ладоге», и мы вместе с вами – единая команда», –сказала на открытии председатель Комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

В этом году участниками форума стали 600 молодых людей со всей России. В течение недели участники узнают, как создавать молодёжные проекты, направленные на построение гармоничного общества, сохранение идентичности и исторического наследия.

Магистральной линией форума является объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год семьи. Семейной тематике посвящены сразу две площадки: площадка укрепления семейных отношений «Любим» и площадка развития добровольчества «Помогаем».

С целью поддержки специальной военной операции и сохранения исторической памяти в Луге будет создан уникальный арт-объект – мурал в честь Героев СВО, который будет символизировать традиционные ценности, Победу нашей страны, силу духа бойцов и отечественную историю.

В День регионов, 11 сентября, по уже сложившейся традиции будут высажены деревья на аллее героев на территории пансионата «Зелёный Бор».

Организаторами форума «Ладога» выступают Комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь). Форум проводится с 2009 года. Сквозными темами форума стали Год семьи, десятилетие науки и технологий, проект «Твой герой», проект «Без срока давности», наследие Всемирного фестиваля молодёжи и развитие карьеры и предпринимательства. Форум проходит с 9 по 15 сентября в городе Луга Ленинградской области при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.