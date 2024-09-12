Областные депутаты решают проблемы дефицита медицинских кадров

В одном из обращений к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину областные парламентарии предлагают продлить действие Постановления Правительства РФ (пока оно действует до 1 января 2025 года) о возможности работы студентов-медиков в составе выездных бригад на скорой помощи. Как говорится в обращении, благодаря этой мере только в 2023 году фельдшерами и врачами скорой помощи пришли работать около 3 тысяч человек. Также депутаты просят увеличить количество часов по подготовке обучающихся будущих медиков к оказанию скорой помощи для повышения их квалификации. «Учитывая наличие положительных результатов от введенных мер, высокие оценки со стороны экспертного сообщества, а также необходимость принятия срочных мер по решению кадровых проблем в здравоохранении, представляется целесообразным продлить срок действия Постановления, а также увеличить количество часов по подготовке обучающихся к оказанию скорой медицинской помощи для среднего и высшего медицинского образования», - говорится в обращении.

Вторым обращением, уже к коллегам из Госдумы, депутаты предлагают ввести систему обязательного распределения тех, кто учился за счет бюджета, направляя их работать по окончании вузов в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения на срок от 3 до 5 лет. Депутаты надеются, что указанные меры позволят сократить дефицит кадров в медицинских организациях.

Также на заседании двух комиссий – по здравоохранению и по социальной политике и трудовым отношениям – депутаты накануне рассмотрели законопроект, устанавливающий звание «Почетный донор Ленинградской области» для тех, кто сдавал кровь более 20 раз, но менее 40 (после 40 кровосдач уже присуждают звание «Почетного донора России»). Он был предложен группой из восьми депутатов. Законопроект рекомендовано принять сразу в первом и третьем чтениях. Также депутаты обсудили возможные меры соцподдержки, которые могли бы быть предусмотрены в Социальном кодексе региона для «Почетных доноров России» и «Почетных доноров СССР» - соответствующий законопроект рекомендовано принять в первом чтении.

Елена Гариб, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области