День Регионов на «Ладоге»: руководители субъектов СЗФО России рассказали участникам форума о своих собственных семейных ценностях

В День Регионов более 600 участников форума посетили пленарную дискуссию «Путеводитель по жизни: ценностный выбор как основа», на которой присутствовали заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Олег Логунов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Светлана Журова, заместитель Председателя Правления Движения Первых Марат Закиров, заместитель генерального директора по региональному развитию Российского общества «Знание» Георгий Будный, а также высшие должностные лица регионов СЗФО и их заместители.

Почётный гости поделились историями из детства и ценностями, которые им передали родители.

«Мы здесь собрались для того, чтобы укреплять нашу страну. Мы осознаём ценность и важность нашего государства. Государство – это каждый из нас. Для развития и совершенствования нашего общества мы должны вкладывать свои знания и стремления в общее дело», – отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Олег Логунов.

«Мы с вами через несколько лет будем жить в другом мире, где понятие “ценности” будет тем, что закладывалось тысячелетиями независимо от религии и веры. Эти ценности абсолютно понятны. Либо мы будем жить по-другому, но эта жизнь в конце концов зайдёт “в тупик”. Наша задача сохранить традиции, культурный код, свои ценности и свою веру, чтобы остаться людьми», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Также в ходе пленарной дискуссии участники «Ладоги» представили перед руководителями регионов Северо-Западного федерального округа прототипы итоговых продуктов, которые молодые люди разработали при освоении образовательной программы форума. Так, например, одной из представленных идей было создание цифровых семейных музеев, которые позволят сохранить историческую память поколений.

«В нашей необъятной России есть народы, которые помнят своих предков на очень большом протяжении времени. Например, представители Бурятии, Якутии и Тувы. Они знают своих предков до середины 15-16 века. Мы сейчас, к сожалению, рискуем стать поколением, которое может исчезнуть без следа. Поэтому мне понравилась идея и презентация о создании цифровых семейных музеев, чтобы мы могли создать платформу, которая позволила бы нам – каждой семье – знать своих предков. Когда мы теряем память, мы опытом предков воспользоваться уже не можем. Поэтому мне очень понравилась именно эта презентация. Я думаю, что надо её поддержать. И со стороны полномочного представителя Президента РФ мы гарантируем эту поддержку», – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Олег Логунов.

Почётный гости и участники форума также посетили интерактивные выставки, посвящённые регионам СЗФО. Так, например, на стенде Ленинградской области можно было попробовать местную кухню, а также стать участником одного из традиционных обрядов. Ненецкий автономный округ представил выступление творческого коллектива и мастер-класс по изготовлению «Ненецкого бубна», а Архангельская область провела интерактивную викторину с фактами о регионе. Мурманская область провела для участников и гостей мастер-классы по изготовлению рисунков с изображением северной тематики. На стенде Республики Карелия можно было познакомиться с традиционными карельскими играми.

На форуме также была представлена выставка партнёров: достижения в области науки и техники, реализованные в динамичных и легко воспринимаемых молодёжью форматах. В форумное пространство также был интегрирован проект Росмолодёжь.Дача – место, где можно ближе познакомиться с возможностями, созданными для молодёжи в России.

Кроме того, в День Регионов на «Ладоге» прошла высадка деревьев на «Аллее Героев», заложенной в 2022 году на территории Оздоровительного объединения «Зелёный бор».

Вечером на встрече проекта Росмолодёжи ГосСтарт.Диалог у участников форума появилась уникальная возможность в живом диалоге с руководителями органов власти субъектов Российской Федерации обсудить разработанные на «Ладоге» социально-значимые инициативы. Здесь же прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание». По плану реализации соглашения Ленинградская область и Российское общество «Знание» объединят усилия для повышения научного, образовательного и культурного уровня просвещения населения: повышать осведомлённость населения об отечественной истории, освещать социально значимые исторические факты и события, совместно создавать и реализовывать научно-исследовательские проекты.

В День Регионов на встрече с участниками форума «Ладога» губернатор Александр Дрозденко лично наградил призёров регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Весной 2024 года в городе Сочи состоялся Всемирный фестиваль молодёжи, на площадке которого встретилась молодёжь со всей России и более чем 180 зарубежных стран. В целях продолжения международного сотрудничества ребятами из региона и соотечественниками, которые традиционно принимают участие в форуме «Ладога» и приехали из Беларуси, Египта, Казахстана, Киргизии и Приднестровья, Румынии и Туниса, Туркменистана и Турции, Франции и Южной Осетии был открыт Международный клуб дружбы Ленинградской области. Это сообщество иностранной и российской молодёжи с активной гражданской позицией, площадка для реализации проектов в сфере молодёжной политики на международном уровне, разговорный клуб для обсуждения общих ценностей и неформального общения.