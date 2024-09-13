Ленинградская мадонна

Однако героями в те годы были не только бойцы Красной Армии и труженики тыла. Оставаться в живых, помогать выживать другим и давать жизнь новым поколениям тоже было подвигом. Эти ежедневные усилия, несмотря ни на что, вопреки всему, этот бытовой героизм обычных людей, которые продолжали оставаться в городе, заниматься наукой, лечить сограждан, создавать семьи и рожать детей, тоже достойны увековечения. И очень хорошо, что на нашей земле стали появляться памятники, посвященные таким людям, ведь и их вклад в победу и последующее восстановление нашей страны трудно переоценить.

ЖИЗНЬ НА МИНИМАЛЬНОМ ПРЕДЕЛЕ

В сентября 1941 года в Ленинграде оставалось более 400 тыс. детей на почти 3 млн человек мирного населения. Общее число эвакуированных составило 1,7 млн. Первый блокадный год унес жизни 675 тыс. ленинградцев. В 1942-м в городе было около 622 тыс. человек, в 1943-м их количество сократилось до 546 тыс. Естественной смертью умерло лишь 3%, около 17 тыс. погибли от ранений, остальные умерли от голода.

Научные сотрудники 22 ленинградских научно-исследовательских медицинских институтов в реальном времени изучали патогенез блокадной патологии и разрабатывали основы терапии и реабилитации людей. Ими были найдены средства помощи при алиментарной дистрофии, голодных отеках, авитаминозах, блокадных гипертониях и сердечной недостаточности, переохлаждении и отморожениях, огнестрельных ранениях, различных шоках и пр. С течением времени возникло понятие особого феномена «жизнь на минимальном пределе». Этот термин обозначает значительное снижение функций всех систем и частичную атрофию внутренних органов. Патология присутствовала также и у беременных женщин и сказывалась на детях, находившихся в утробе (об этом подробно рассказывается в исследовании «Родовспоможение в блокадном Ленинграде: уроки жизни» кандидата медицинских наук, председателя Общества православных врачей Алтайского края Е.В.Харченко). А тех представительниц прекрасного пола, что перед войной не готовились стать мамами, поразила «аменорея военного времени», так как голод, авитаминоз и психоэмоциональные факторы привели к существенным нарушениям жизнедеятельности человеческого организма.

Поначалу этот диагноз был у 80–90% женщин, однако осенью 1942-го их количество сократилось до 64%, а весной 1943-го — до 42%, и в осажденном городе начался, как сейчас говорят, бэби-бум. Рождаемость превысила довоенный уровень на 23,6%, а жизнеспособность младенцев была стабильной, хотя масса и длина тела оказались сниженными. По всем медицинским канонам, всплеска рождаемости не могло быть, но, по словам блокадного врача М.И. Фролова, люди «держались, жили вопреки научным расчетам».

Из всех родовспомогательных учреждений Ленинграда во время блокады ни на минуту не прекращал работу родильный дом №2 (в настоящее время роддом на Фурштатской), даже когда в здание попала авиабомба, в результате которого были разрушены две палаты и операционная, а несколько человек получили ранения. В 1942 году здесь приняли 991, а в 1943-м — 798 родов. А всего в период осады в Ленинграде родились 88 333 ребенка, из них живых — 86 533 (98%). И тогда, и сейчас медики считали это чудом.

Для беременных и кормящих матерей в Ленинграде был создан специальный Совет по питанию: разрабатывались смеси, изыскивались доступные заменители источников витаминов, вводились дополнительные нормы питания. Усилия не были напрасными: смертность среди младенцев пошла на убыль уже в 1942-м. Однако мало было выносить и родить, надо было еще и спасти от смерти, нависшей над маленьким человеком. Новорожденных оставляли в роддомах до двух месяцев, а когда приходило время выписки домой, их отвозили на машинах в специальных чемоданах в сопровождении медицинской сестры, обложив грелками. А дальше настоящим спасением становились ясли и детские сады.

ГОРА НАРОДНОЙ ПАМЯТИ

Через Всеволожск пролегает трасса, известная на весь мир как Дорога жизни, по которой из кольца блокады на Большую землю было вывезено множество детей и взрослых, а сам город в дни войны стал домом для тысяч сирот из осажденного Ленинграда. На перекрестке Дороги жизни с Колтушским шоссе высится песчаная Румболовская гора, а неподалеку от знака, отмечающего границы города, установлен гранитный камень, надпись на котором свидетельствует о том, что в этом месте проходила Дорога жизни. По воспоминаниям ветеранов, памятный знак был установлен по инициативе генерал-лейтенанта Ф.Н. Лагунова, бывшего начальника тыла Ленинградского фронта. Так это место начало превращаться в гору народной памяти.

В 1967 году у подножья песчаного холма рабочие Фрунзенского района Ленинграда на средства трудящихся соорудили мемориал, вошедший в Зеленый пояс Славы. Закладка первого камня мемориального ансамбля состоялась 7 мая 1965 года в честь 20-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. Рядом с будущим памятником были высажены двадцать берез. Композиционное решение мемориала довольно выразительно и символично: большие, устремленные ввысь листья лавра и дуба и желудь. Лавровые листья символизируют славу, дубовые — силу и мужества, а желудь — зарождение новой жизни. Идея принадлежит архитекторам В.Полухину и П.Козлову. Рядом с монументом расположена стела с изображением грузовых машин, ходивших по Дороге жизни в блокадный Ленинград, и словами из стихотворения Ольги Берггольц.

МАМАМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

В феврале 2024 года, к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда из вражеского кольца, на Румболовской горе появился еще один памятник — «Ленинградская мадонна». Инициаторами проекта стали министр юстиции РФ Константин Чуйченко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Они же предложили место для установки памятника. Автором композиции выступил скульптор Алексей Степаненко из Приморья, известный своими работами, посвященным выдающимся личностям нашей страны: юристу А.Кони в Санкт-Петербурге; законотворцу и реформатору М.Сперанскому во Владимире; проводнику Дерсу Узала в Приморском крае…

В основе бронзовой скульптурной композиции «Ленинградской мадонны» — женщина, сидящая на фоне разбитого окна с младенцем на руках. На постаменте помимо названия выбито «Детям, рожденным в блокаду», однако зритель сразу понимает, что этот памятник в первую очередь посвящен женщинам, давшим жизнь детям в осажденном городе. Почти иконографичный образ вызывает четкие ассоциации – Мадонна с младенцем, Дева Мария, Богородица, таинство возникновения жизни среди самого страшного – смерти, священное материнство способное на любую жертву ради сохранения дитя.

При взгляде на «Ленинградскую мадонну» невольно задумываешься об отношении к памяти о Великой Отечественной войне и осмыслении идеи героизма на протяжении последних шестидесяти лет. Творческая мысль прошла путь от поражающего воображение, грандиозного монумента Родине-матери, созданного в Волгограде в 1959–1967 годах, до сомасштабного человеку, теплого и трогательного памятника женщине-матери, собирательного образа всех мам блокадного Ленинграда, которые почти три года существовали в чудовищных психологических, бытовых и экономических условиях, не зная, будут ли завтра живы, найдут ли, чем накормить своих малышей, но продолжали верить в победу и мирное будущее.

Жанна Мозговая

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Ленинградская область, г. Всеволожск, перекресток шоссе Дорога жизни и Колтушского шоссе

Координаты для GPS: 60.034487° 30.636757°

Фото:

1. Новогодняя ёлка в Городской детской больницы имени доктора Раухфуса. 1942 г. Фото: С.Струнников

2. Врач-консультант Л.Мыскова со спящими новорожденными детьми в детских яслях №248 Свердловского района Ленинграда. 1942 г. Фото с сайта «История России в фотографиях» russiainphoto.ru

3. Родильный дом №2 (в настоящее время роддом на Фурштатской). Фото с сайта «История России в фотографиях» russiainphoto.ru

4. Мемориал «Румболовская гора». Памятник «Дуб и лавр». 2009 год. Фото: Вадим Животовский

5. Памятник «Ленинградская мадонна». Фото: Александр Марасанов

6. Алексей Степаненко — автор памятника «Ленинградская мадонна». Фото из архива скульптора

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