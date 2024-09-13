По программе «Единой России» и Минстроя с 2019 года благоустроили свыше 115 тысяч общественных пространств
За пять лет «Единой России» и Минстрою совместными усилиями удалось изменить в лучшую сторону городскую среду в десятках населённых пунктах по всей стране, отметил председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов, подводя предварительные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
«Только за этот год по стране обновили уже почти 4 тысячи территорий. До конца года в рамках федерального проекта планируется благоустройство ещё более трёх тысяч территорий. Отдельно хочу отметить Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. За время его проведения уже реализовано 630 проектов: это набережные, парки, скверы, бульвары, которые буквально стали украшением городов», – подчеркнул он.
По словам парламентария, цель проекта «Формирование комфортной городской среды» – преобразить города, сделать их комфортнее для жизни и дать новый импульс в развитии муниципалитетов.
«Формирование городской среды – это то, что люди видят и чувствуют, это развитие экономики, общественной жизни», – сказал он.
Председатель комитета Госдумы по строительству обратил внимание, что с этого года в программу благоустройства также включены наукограды.
В свою очередь замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько отметил, что Минстрой принимает активное участие в реализации народной программы «Единой России».
«Людям необходимо, чтобы в их населённых пунктах появлялись удобные современные места для отдыха, занятий спортом, комфортные улицы, благоустроенные парки. И основным инструментом достижения этого результата является федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», – добавил замминистра строительства и ЖКХ.
Он напомнил, что сейчас потенциальными участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды являются 1238 населённых пунктов.
«Сумма финансирования конкурса с момента его запуска увеличилась уже в пять раз – до 35 миллиардов ежегодно. Это позволило допустить к участию города населением до 200 тысяч человек, а в Дальневосточном федеральном округе – до 250 тысяч человек, куда входят не только городские, но и сельские поселения с населением от 5 тысяч жителей. С 2018 года мы провели уже 12 конкурсов, отобрали 1315 комплексных проектов благоустройства из 84 регионов», – подчеркнул Алексей Ересько.
С 2023 года к конкурсу присоединились новые регионы: Луганская и Донецкая Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.
«Ленинградская область планомерно повышает качество городской среды и в диалоге с жителями ежегодно создает сотни новых благоустроенных пространств, в том числе — по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и федерального партийного проекта "Городская среда". С 2019 по 2023 годы благоустроено 543 территории: это парки и скверы, аллеи и бульвары, набережные и площади. В 2024 году ведется благоустройство 115 общественных пространств — половина уже готова. Главное — делаем именно то, о чем просят и чего ждут жители Ленинградской области», — прокомментировала Ольга Аристова, заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Александра Тимкова, регионального координатора партийного проекта «Городская среда».
Федеральный координатор партпроекта «Городская среда», первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев напомнил также, что партия ежегодно проводит акцию по озеленению территорий. Павел Качкаев отметил, что в этом году к ней присоединились 700 тысяч человек, охвачено более 20 тысяч дворов и свыше 6,5 тысяч общественных территорий в 1316 муниципальных образованиях.
Федеральный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов отметил вклад молодёжи в реализацию проекта по развитию городской среды.
«Мы продолжим совместный проект с Минстроем и с Институтом развития местного самоуправления - «Идеи, преображающие города». Школьники, студенты, и молодые специалисты участвуют в этом всероссийском конкурсе и показывают свой взгляд в благоустройстве территорий», – подчеркнул он.