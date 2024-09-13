По программе «Единой России» и Минстроя с 2019 года благоустроили свыше 115 тысяч общественных пространств

«Только за этот год по стране обновили уже почти 4 тысячи территорий. До конца года в рамках федерального проекта планируется благоустройство ещё более трёх тысяч территорий. Отдельно хочу отметить Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. За время его проведения уже реализовано 630 проектов: это набережные, парки, скверы, бульвары, которые буквально стали украшением городов», – подчеркнул он.

По словам парламентария, цель проекта «Формирование комфортной городской среды» – преобразить города, сделать их комфортнее для жизни и дать новый импульс в развитии муниципалитетов.

«Формирование городской среды – это то, что люди видят и чувствуют, это развитие экономики, общественной жизни», – сказал он.

Председатель комитета Госдумы по строительству обратил внимание, что с этого года в программу благоустройства также включены наукограды.

В свою очередь замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько отметил, что Минстрой принимает активное участие в реализации народной программы «Единой России».

«Людям необходимо, чтобы в их населённых пунктах появлялись удобные современные места для отдыха, занятий спортом, комфортные улицы, благоустроенные парки. И основным инструментом достижения этого результата является федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», – добавил замминистра строительства и ЖКХ.

Он напомнил, что сейчас потенциальными участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды являются 1238 населённых пунктов.

«Сумма финансирования конкурса с момента его запуска увеличилась уже в пять раз – до 35 миллиардов ежегодно. Это позволило допустить к участию города населением до 200 тысяч человек, а в Дальневосточном федеральном округе – до 250 тысяч человек, куда входят не только городские, но и сельские поселения с населением от 5 тысяч жителей. С 2018 года мы провели уже 12 конкурсов, отобрали 1315 комплексных проектов благоустройства из 84 регионов», – подчеркнул Алексей Ересько.

С 2023 года к конкурсу присоединились новые регионы: Луганская и Донецкая Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.

«Ленинградская область планомерно повышает качество городской среды и в диалоге с жителями ежегодно создает сотни новых благоустроенных пространств, в том числе — по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и федерального партийного проекта "Городская среда". С 2019 по 2023 годы благоустроено 543 территории: это парки и скверы, аллеи и бульвары, набережные и площади. В 2024 году ведется благоустройство 115 общественных пространств — половина уже готова. Главное — делаем именно то, о чем просят и чего ждут жители Ленинградской области», — прокомментировала Ольга Аристова, заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Александра Тимкова, регионального координатора партийного проекта «Городская среда».

Федеральный координатор партпроекта «Городская среда», первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев напомнил также, что партия ежегодно проводит акцию по озеленению территорий. Павел Качкаев отметил, что в этом году к ней присоединились 700 тысяч человек, охвачено более 20 тысяч дворов и свыше 6,5 тысяч общественных территорий в 1316 муниципальных образованиях.

Федеральный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов отметил вклад молодёжи в реализацию проекта по развитию городской среды.

«Мы продолжим совместный проект с Минстроем и с Институтом развития местного самоуправления - «Идеи, преображающие города». Школьники, студенты, и молодые специалисты участвуют в этом всероссийском конкурсе и показывают свой взгляд в благоустройстве территорий», – подчеркнул он.