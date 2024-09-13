Жителям Ленобласти – Единая социальная карта

«Буду настаивать, чтобы мы перешли на формат социальной карты жителя Ленобласти с нового года. Технологии процессинга позволяют сегодня проводить социальные платежи и предоставлять иные льготы от проезда на общественном транспорте до компенсации летнего отдыха детей через единую банковскую карту. Есть возможность осуществлять и «окрашенные» целевые платежи, и заводить на единую карту скидки и бонусы от партнеров программы – например, по оплате детских развлекательных центров, магазинов, музеев или оздоровительных услуг. Хочу, чтобы жителям в области было удобно, креативно и интересно. Задачу по единой карте поставил со сроками и персональной ответственностью», – прокомментировал Александр Дрозденко.

Единая социальная карта жителя Ленинградской области – это многофункциональная «умная» карта, содержащая в себе набор цифровых сервисов для доступа к федеральным льготам, программам лояльности, к электронным социальным сертификатам, доступным жителям Ленинградской области. Использование платформы банковской карты позволит проводить через соцкарту целевые платежи, например, для посещения учреждений культуры или оплаты проезда.