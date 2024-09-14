«Напевы северного ветра»: от Ингерманландии до Крайнего Севера

Всероссийский фестиваль «Напевы северного ветра» собирается уже в восьмой раз, чтобы познакомить мир с традиционными промыслами, фольклорной и ремесленной самобытностью коренных малочисленных народов Севера России. Торжественное открытие фестиваля состоялось 6 сентября в Этнографическом музее в Санкт-Петербурге, а 7 сентября он продолжился в Гатчине праздничным концертом и яркой творческой программой.

«Ветер — это всегда сила»

В этот день Гатчина встречала гостей из Удмуртской Республики, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Псковской областей и Санкт-Петербурга. Самобытные творческие номера и мастер-классы для гостей фестиваля представили малые коренные народности северной части России - саамы, вепсы, бесермяне, сето, ханты, ненцы, водь, ижора, ингерманландские финны, энцы, селькупы.

Каждый из этих народов несет в себе свою историческую и культурную идентичность. Вместе с тем они являются частью мировой культуры, сберегая наследие наших предков, их отношение к жизни, их песни и танцы, ремесла и жизненный уклад. Напевы северного ветра слышны в разных уголках нашей Родины — с Северо-Запада до Дальнего Востока. Он доносит до нас то негромкие переливы водского кантеле, то протяжные напевы вепского рожка торво, то ритмичные удары саамского бубна. И в этих напевах заключены культура, традиции и мудрость многих поколений финно-угорских и самодийских народов России.

После яркого и трогательного пролога, участие в котором приняли творческие коллективы северных народностей, с приветственным словом к гостям фестиваля обратилась руководитель Финно-угорского культурного центра Российской Федерации (филиал Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова) Татьяна Барахова.

- Наш фестиваль проходит вот уже восьмой сезон на Ленинградской земле. Я ощущаю счастье и гордость за нашу страну, богатую уникальными талантами и традициями, за наших талантливых артистов, за наши прекрасные творческие коллективы, - призналась Татьяна Тихоновна. - Название фестиваля — «Напевы северного ветра» - заключает в себе множество смысловых метафор. Ветер бывает северным, прохладным или теплым. Он может быть и ветром перемен. Но всегда это сила - сила духа, сила таланта, сила дружбы и надежды на счастливое будущее. Всё это и есть наш фестиваль!

Незабываемый, уникальный концерт гостям фестиваля подарили коллективы и солисты-исполнители, представляющие культуру и традиции своих народов. Одновременно на фестивальных площадках развернулись выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по ремёслам и рукоделию, традиционные игры и дефиле костюмов. Здесь можно было приобрести навыки создания саамских оберегов или плетения круглого шнура с узелками на память, научиться сухому валянию, изготовлению брелока с ненецким орнаментом, броши из меха оленя или куклы из березовых прутиков. Целая очередь выстроилась к воздвигнутому на поляне самодийскому чуму.

Украшением фестиваля стала передвижная выставка «Семья. Сила традиций - сила страны» с фотографиями представителей северных народов.

«Пять поколений моей семьи»

Каждый из гостей фестиваля мог найти для себя что-то интересное в зоне «подворий» малочисленных коренных народов. Не отходили люди от палатки представителей Таймыра и Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь можно было научиться делать небольшие сувениры из рыбьей кожи и, заодно, познакомиться с обычаями народов Крайнего Севера России.

Как оказалось, шуба из рыбьей кожи — совсем не шутка. То есть, не совсем шутка. Шубы из нее, конечно, не шьют, а вот летняя одежда для рыбаков или охотников всегда была в ходу у ненцев и хантов. Как рассказала представительница народа хантов из Салехарда Елена Рыбина, правильно выделанная кожа некоторых видов рыб — отличный материал для одежды, легкий, прочный, непромокаемый и красивый.

- Если ненцы чаще всего использовали для одежды оленьи шкуры, то ханты шили летнюю одежду и из рыбьей кожи, - говорит Елена Александровна. - В сибирских реках водится рыба большого размера, и поэтому в прежние времена ее широко использовали для изготовления одежды. Также шили из нее мешки для хранения одежды или продуктов: в высушенном виде они не пропускают воду. Для этого, как правило, использовалась кожа щуки, налима или сёмги. Лососевые виды рыб более толстокожие, поэтому их кожу удобнее выделывать. Зато кожа щуки отличается интересной фактурой. Рыбью кожу сушат и мнут, пока она не станет мягкой. Затем шьют обычной иглой и нитками. В современной жизни из рыбьей кожи делают в основном сувенирную продукцию — сумки, шапки, варежки, перчатки.

- Мы относимся к диалектной группе северных хантов — это угорская ветвь финно-угорской языковой семьи, - рассказала Елена Рыбина. - Салехард, столица Ямало-Ненецкого автономного округа, стоит на земле хантов, в низовьях реки Обь.

Елена Рыбина — руководитель местной общественной организации «Национально-культурная автономия хантов «Пулнгават» города Салехард. В обществе ведется работа над возрождением, развитием и распространением хантыйского языка и литературы, национальной истории, культуры, образования, народных промыслов, традиций и обычаев.

- Мы до сих пор живем внутри своей родной культуры, так что сохранять нам пока нечего, - говорит она. - Владеем родным хантыйским языком и фольклором. Учим наших детей основам рукоделия и национальной кухни, учим и тому, как жить внутри нашей культуры в условиях современного города. То, что надето сейчас на мне — не музейный костюм, а повседневная хантыйская одежда. Все это сшила я сама. Я - мастер, делаю одежду для своего детского коллектива.

На фестиваль «Напевы северного ветра» Елена Рыбина привезла часть своей выставки «Пять поколений моей семьи».

- Это пять традиционных сумок, - рассказала она. - Одной из них — девяносто лет: она сшита моей бабушкой. Другие сумки сшиты моей мамой, лично мной и моими дочерями. У нас в семье хранится еще одна сумка, которую сшила моя прабабушка. Свою сумку я сделала из выделанной оленьей кожи. Моя мама учила моих дочерей, как шить. Сумки украшены так называемым розеточным орнаментом «шишка», или «дом». Для нас это символ семьи, домашнего очага.

Культпривет с Таймыра

- Очень рада, что попала на этот праздник, - говорит художник, дизайнер, руководитель квилт-студии «Гатчина» Наталья Косьянковская. - Мне понравилось, что здесь не только приглашенные гости с Таймыра или из Карелии. Организаторы фестиваля большой упор сделали на Ленинградскую область.

И действительно, на фестивале были широко представлены ингерманландские финны, веками населяющие в том числе и гатчинскую землю. Радушно встречали на своём подворье гостей представители Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина», где была выставлена реконструкция финской избы. Здесь можно было познакомиться с традиционными куклами, выполненными талантливыми членами семьи Карьялайнен, поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству от художницы из Войсковиц Ольги Олейниковой.

На подворье Гатчинского общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» была представлена уникальная рукотворная карта традиционного расселения финнов в Ингерманландии. Также здесь предлагали познакомиться с традиционными занятиями местных финнов и поучиться... доить корову.

- Очень приятно смотреть на представленные на фестивале предметы декоративно-прикладного искусства, секреты изготовления которых передаются из глубины веков, из поколения в поколение, - говорит Наталья Косьянковская. - И то, что это не исчезло и сохраняется на территории нашего государства, очень трогательно.

Как говорит Наталья Юрьевна, особенно её удивили и порадовали представители одной из народностей Таймыра, которые привезли на фестиваль не только яркие традиционные куклы, но и книги, изданные на двух языках.

На полуострове Таймыр живут нганасаны, энцы, ненцы, эвенки, долганы. Нганасаны — самый древний народ Таймыра, населявший эту землю еще пять тысячелетий назад. На сегодняшний день на полуострове проживает чуть больше семисот нганасанов.

- Мне понравилось, что несмотря на малочисленность этого народа, нганасаны очень бережно относятся к своей истории и культуре, - говорит Наталья Юрьевна. - Они выпускают книги, сказки, буквари, словари о культуре своего края и на своем родном языке, и на русском. Мы могли бы у них поучиться такому отношению...

Напомним, Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов проводится с 2010 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области каждые два года. Фестивальный проект проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.

Юлия Лысанюк