Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
16.09.2024 с 09:30 до 17:30
Вырицкое ГП:
п. Новинка, ул. Новая, ул. Железнодорожная, ул. Лесная.
16.09.2024 с 10:00 до 20:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
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