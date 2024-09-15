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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

16.09.2024 с 09:30 до 17:30

Вырицкое ГП:

п. Новинка, ул. Новая, ул. Железнодорожная, ул. Лесная.    

 

16.09.2024 с 10:00 до 20:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.       