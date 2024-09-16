Бобры – преданные семьянины

Речной рекордсмен

Бобр – самый крупный грызун России и Европы. Ещё совсем недавно человечество могло потерять его навсегда. Высокий спрос на красивый и ноский мех, а также на мускусные железы животного привёл к неконтролируемой добыче – и бобров почти полностью истребили. Люди вовремя опомнились и в прямом смысле слова «всем миром» стали восстанавливать численность этих почти уже исчезнувших к началу XX века зверьков.

В 1923 году для сохранения бобров в Советском Союзе был создан специализированный Бобровый заповедник. В 1927-м году его переименовали в Воронежский государственный заповедник – он существует и поныне. Именно здесь был создан первый в мире экспериментальный бобровый питомник для изучения и размножения этих грызунов. В заповеднике появилось особое направление – боброводство. Благодаря стараниям учёных численность этих животных в нашей стране начала восстанавливаться.

В нашем регионе (на территории нынешней Ленинградской области) бобры были полностью истреблены уже к началу XVIII века. Восстанавливать их начали только в 1952 году: из Хоперского заповедника было завезено 27 зверей, которых выпустили в Сланцевском районе, в один из притоков Луги – реку Долгую. Не удивлюсь, если на гербе Сланцевского района со временем появится изображение бобра. А пока этот лесной трудяга красуется только на гербе посёлка Лесогорский, что находится в Выборгском районе нашей области.

За всё время проекта по возвращению бобров в 47-й регион – а он длился более 10 лет – в природу Ленинградской области было выпущено 319 зверьков. За полвека они успешно прижились и размножились. Сейчас им уже ничто не угрожает.

Не подходите близко

Любопытный факт: в мире обитает всего два вида бобров: европейский и канадский. Исторически на территории России жил только европейский бобр, и с 1952 года к нам заселяли именно этот вид. А сейчас в 47-м регионе живёт и его канадский сородич: оказывается, он перебрался к нам самостоятельно из соседней Финляндии – туда его специально завозили из Канады в начале 1930-х годов. По данным комитента по охране животного мира правительства Ленинградской области, в настоящее время европейских бобров у нас насчитывается около 22 тысяч, а канадских – немногим более 2 тысяч. К слову сказать, гибридов эти два вида не образуют. Отличить визуально их можно по форме хвоста: у канадского бобра он широкий и короткий, а у европейского – узкий и вытянутый.

Увидеть бобра в природе не так-то легко. Чаще всего о присутствии этого крупного грызуна нам говорят следы его жизнедеятельности: погрызенные стволы деревьев, плотины и домики-хатки. Животные активны в основном по ночам, и мне удаётся наблюдать за их жизнью, как правило, только благодаря тепловизору – видеокамере, которая «видит» в полной темноте и лишь объекты, излучающие тепло. Мех бобра очень хорошо защищает животное, и потеря тепла у него происходит только через глаза и ушные отверстия – поэтому на видео, которое снимает тепловизор, «светятся» всего лишь несколько точек.

Менее осторожными бобры становятся весной – в так называемый «период расселения» – в это время года с ними можно повстречаться и днём. Ровно два года бобрята живут в семье с родителями, после чего их «выгоняют» во взрослую жизнь – и молодые двухлетки ищут для себя новые территории. Нередко дети не хотят уходить из дома, и тогда родителям приходится пускать в ход свои острые зубы: чего не сделаешь ради самостоятельности и взросления своих чад!

Весной во время расселения бобры порой заплывают даже в города, в том числе такие крупные, как Москва и Санкт-Петербург. Если горожане понимают, что их соседом стал бобр, то может возникнуть вопрос о сохранении городских деревьев от его острых зубов. Для этого основания древесных стволов оборачивают металлической сеткой: как только «гостю» будет недостаточно пищи, он уйдёт с этой территории сам, а точнее, уплывёт – в поисках более «сытных» мест. Отлавливать грызунов – с последующим их вывозом за город – очень непростое, да и небезопасное занятие. Поверьте, безобидное с виду животное умеет за себя постоять. Близко к бобру лучше вообще не подходить: в случае опасности «неуклюжий» грызун может совершить стремительный полутораметровый прыжок и пустить в ход свои острые, как бритва, зубы.

Верный семьянин

Если в городе для бобра достаточно корма и его не беспокоят, он может остаться здесь жить надолго и даже начнёт размножаться.

Бобры – преданные семьянины, пары образуют на всю жизнь. Самец активно помогает своей подруге во всём, в том числе и в выращивании потомства – в природе это, согласитесь, немаловажно. Хотя в семье бобров царит жёсткий матриархат, то есть верховодит самка, всё же помощь «мужчины» никогда не помешает. Самец помогает своей супруге даже во время родов, оттаскивая в сторону новорождённых детёнышей.

На заболоченной территории бобры строят себе домики-хатки, которые сооружают из палок и веток, скрепляя их землёй и глиной. В целях безопасности вход в их жилище находится под водой – именно ради соблюдения этого условия бобрам и нужен высокий уровень воды в том месте, где они живут. Вот для чего они сооружают свои знаменитые плотины, которые настолько прочны, что иногда их используют в качестве переправы даже лоси! Эти рогатые любители осины нередко наведываются в гости к бобрам, чтобы угоститься свежей корой с только что поваленного дерева.

При наличии крутых берегов бобры живут в норах. В земле они роют многометровые тоннели – для этого животные пускают в ход передние лапы, на которых находятся довольно длинные, крепкие и острые когти.

Потомство у пары бобров появляется в мае. Взрослая опытная бобриха может родить до шести малышей. Хотя с месячного возраста бобрята уже начинают питаться молодыми ветками, основной их пищей ещё долго остаётся материнское молоко. С родителями живут и дети прошлого года рождения. Старшие заботятся о младших: помогают родителям их кормить, играют с ними и сопровождают во время прогулок.

Бобры – строгие вегетарианцы: питаются корой деревьев, листьями, травой, а также корневищами водных растений. Древесину они не едят, а деревья валят, чтобы добраться до веток! С упавшего ствола бобры отгрызают ветки и по воде буксируют их поближе к дому. Там они складируют свои запасы под водой, чтобы питаться ими зимой.

В зимнюю спячку бобры не впадают, и сейчас – в начале осени – активно заготавливают еду впрок. В холодной воде без доступа кислорода ветки останутся всю зиму свежими – как в холодильнике.

Любите и берегите природу!

Ваш Павел Глазков.