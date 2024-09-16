В авангарде социальных проектов страны

В Мультицентре социальной и трудовой интеграции всегда кипит жизнь — в этом может убедиться каждый, кто переступит его порог. Занятия спортом, медицинские процедуры, труд в мастерских – подопечные Мультицентра всегда чем-то заняты, вне зависимости от существующих ограничений по здоровью. Взять хотя бы местный производственный центр, где учащиеся курсов швейного дела вместе с опытными мастерами создают вещи для нужд фронта – подсумки, нашлемники или даже маскировочные сети.

— Разумеется, мы создаём и традиционную швейную продукцию: текстильные столовые наборы, мягкий инвентарь, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, влагостойкие простыни. Также это могут быть изделия в виде сумочек текстильных каких-то с вышивкой или с нанесением. Однако сейчас на первый план выходит поддержка бойцов в зоне спецоперации, — поделилась с «Ленинградской панорамой» директор производственного центра Марина Романова.

Совсем скоро многолетний опыт Мультицентра по сопровождению людей с инвалидностью найдёт применение в новом крупном проекте. «Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО» объединит 8 объектов инфраструктуры: от высокотехнологичного протезирования до профессионального переобучения ветеранов. В проекте будут задействованы специалисты Мультицентра и фонда «Защитники Отечества», волонтёрские организации, профессиональные медики и педагоги. Первым звеном в этой цепи стал Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации, который открылся в начале сентября.

— Комплексный подход к нашим героям — участникам СВО лежит в основе этого проекта. Не просто помочь поправить здоровье, а провести протезирование, медицинскую реабилитацию, физическую, духовную реабилитацию и дать возможность быть активным участником нашей жизни, нашего общества, нашей семьи ленинградской, возможность получить специальность, трудоустроиться, решить бытовые жилищные проблемы и, конечно же, организовать последующее сопровождение, оказание помощи и поддержки, — заявил на открытии центра губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Почётное право перерезать красную ленту на открытии центра было предоставлено ветерану спецоперации, члену Всероссийской общественной организации «Боевое Братство» Дмитрию Ярошу.

— Прошёл Отрадовку, Андреевку, Клещеевку. И за Клещеевкой на высоте уже ногу «оставил», так вышло, — поделился своей историей Дмитрий Ярош. — Мы оказывали огневую поддержку нашим штурмовым, и в один момент мой миномёт не выдержал – его ствол «дал разрыв».

Боец, награждённый медалью «За Отвагу», получил от государства всю необходимую помощь. Сегодня он проходит период социальной адаптации, осваивая новую профессию оператора 3D-печати – герой станет одним из первых выпускников нового кластера.

Новую жизнь смог начать и другой ветеран СВО Антон Касумов с позывным Февраль. Боец служил в инженерных войсках, был награждён орденом Мужества. После подрыва на мине прошёл непростой путь реабилитации, справившись с жизненным вызовом, как настоящий герой.

— Здесь очень хорошо и всё в доступности: проснулся, умылся, тут же позавтракал, спустился в класс — всё, теперь на учёбе, не надо даже никуда ехать. Отучился на оператора 3D-принтера, то есть сейчас уже умею моделировать, распечатывать детали. А в дальнейшем построят завод по протезированию, тогда вообще развернёмся, — будем делать не только детали для коптеров, но и для протезов, — добавил боец.

Реабилитологи и протезисты Центра адаптивной физической культуры уже готовы к приёму пациентов. В кабинетах механотерапии можно заметить самое современное оборудование, включая специальные тренажёры на основе экзоскелетов.

— В игровой форме позволяем пациенту, который учится заново ходить, сформировать правильные движения и шаги – прямо и в сторону. Экзоскелет представляет собой страховочную систему, которая позволит избежать падений и травм, — пояснил советник губернатора Ленобласти по медицинской реабилитации участников СВО Владимир Евполов.

А в зале лечебной физкультуры наше внимание привлёк тренажёр с использованием технологий виртуальной реальности. Пациенту выдаётся своего рода теннисная ракетка со сверхчувствительными датчиками, и он под контролем тренеров «отбивает» ею виртуальные мячики. По итогу тренажёр выдаёт результат: насколько подвижна конечность.

Развитие «Кластера» не останавливается. Осенью в деревне Ириновка начнёт работать специальный Центр восстановительного лечения участников СВО — санаторий на 50 мест. Отметим, что в начале августа проект этого кластера был представлен на военно-техническом форуме «Армия-2024» в Подмосковье, где получил высокую оценку экспертов. Проект рекомендован к тиражированию в других регионах страны.

Кроме Мультицентра, в состав Кластера войдут ещё 8 объектов инфраструктуры:

1. Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации

2. Центр высокотехнологичного протезирования

3. Центр по обслуживанию и ремонту технических средств реабилитации

4. Учебно-тренировочный центр — гостиница для ветеранов СВО

5. ЖК «Инклюзивный»

6. Всеволожский агропромышленный техникум

7. Всеволожская клиническая межрайонная больница

8. Центр восстановительного лечения участников СВО.

Ксения Бондаренко

Фото автора и пресс-службы правительства ЛО