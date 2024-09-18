Хулиган предпенсионного возраста

Сотрудники Вырицкого отдела полиции задержали гражданина, баловавшегося по телефону и добаловавшегося на статью. Для своих шуток он выбрал номер «112» – Единой дежурно-диспетчерской службы. 30 августа, вечером, сидя у себя на участке в Красницком садоводстве, злоумышленник из хулиганских побуждений решил звякнуть по экстренному номеру с заведомо ложным сообщением об акте терроризма. Он позвонил на «112» и заявил, что под Александрийским столпом на Дворцовой площади в Петербурге заложена взрывчатка: создана опасность гибели людей, готовится взрыв.

Взрывчатки под колонной не оказалось, а телефонного террориста полицейские нашли. 60-летнего жителя садоводства «Лес» массива Красницы Вадима Д., ранее судимого, задержали и поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма.