Кто в Гатчинском районе останется без света 19 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
19.09.2024 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Карташевская,
д. Руново,
д. Меньково.
19.09.2024 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Грязно,
д. Замостье,
д. Новое Поддубье,
д. Старое поддубье.
19.09.2024 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Вероланцы,
д. Новая,
д. Шпаньково,
тер. СНТ Красная Нить.
19.09.2024 с 10:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Коммолово,
д. Бугры,
д. Романовка.
19.09.2024 с 10:00 до 18:00
Дружногорско ГП:
Зона Дружная горка.
19.09.2024 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Тихковицы.
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