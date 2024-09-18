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Кто в Гатчинском районе останется без света 19 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

19.09.2024 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Карташевская,

д. Руново,

д. Меньково.

 

19.09.2024 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Грязно,

д. Замостье,

д. Новое Поддубье,

д. Старое поддубье.     

 

19.09.2024 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Вероланцы,

д. Новая,

д. Шпаньково,

тер. СНТ Красная Нить.

 

19.09.2024 с 10:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Коммолово,

д. Бугры,

д. Романовка.

 

19.09.2024 с 10:00 до 18:00

Дружногорско ГП:

Зона Дружная горка.

 

19.09.2024 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Тихковицы.

 