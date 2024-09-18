ТОП-3 спортивных событий Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре, в которых каждый может принять участие

Спортивные состязания, доступные для всех любителей физической культуры – это один из решающих факторов вовлечения граждан в регулярные занятия спортом. Именно для этого в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» создается инфраструктура, необходимая для достижения главной цели проекта: к 2030 г. 70% граждан России должны систематически заниматься физической культурой и спортом. Однако сами по себе спортивные события не сделают россиян более здоровыми и спортивными. Теперь нужна активность и самих жителей. Собрали ТОП-3 спортивных события Ленинградской области, где можно заняться спортом всей семьей:

1. Павловский забег — это ежегодное спортивное событие, которое привлекает участников из разных уголков области. В этом году соревнование пройдет 6 октября и включает различные дистанции – 3 км, 10 км, 21.1 км, что позволяет бегунам всех уровней и возрастов проявить себя. Состоится забег в живописных маршрутах Государственного музея-заповедника Павловск, по территории Павловского парка (грунтовые и лесные дороги). А по завершении марафона всех финишеров ждет уникальная медаль!

2. Ночной забег серии Hard Trail в Токсово состоится 26 октября. Участников ожидают короткие скоростные дистанции по лесу, которые предстоит преодолеть в полной темноте с фонариками. Атмосфера будет мистической, с тыквами на старте в канун Хэллоуина. Организаторы подготовят медали в фирменном стиле и подарки для участников всех этапов серии.

3. 20 октября 2024 года в живописном городе Куйвозовское пройдет захватывающее событие - Вьюнок Трейл - трейловый забег, который обещает стать настоящим праздником для любителей активного отдыха и природы. Этот осенний маршрут протянется по извилистым лесным тропам Карельского перешейка, ведя участников к живописной реке Вьюн. Участники смогут насладиться красотой осеннего леса, а также испытать свои силы на трассах различной протяженности. В этом году организаторы подготовили несколько маршрутов: 50 км, 25 км, 13 км и 8 км для опытных бегунов. Для юных участников предусмотрены специальные дистанции в 2 км и 800 м. Приходите один или собирайте команду — Вьюнок Трейл станет отличным поводом для активного времяпрепровождения с друзьями и семьей.

Кроме того, в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» любой гражданин может пройти тестирование на соответствие нормам «Готов к труду и обороне» (ГТО) в центрах тестирования ГТО, которые открываются по всей России. На текущий момент в субъектах Российской Федерации организована работа более, чем 2,6 тыс. центров, и в каждом из них любой гражданин может протестировать свои силу, ловкость и скорость абсолютно бесплатно. Во Всеволожске пройти такое тестирование можно по адресу: ул. Магистральная, д. 9, лит. А с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Адрес центра тестирования в г. Гатчине: пр. 25 Октября, д. 8, режим работы с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.