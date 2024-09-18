Усадьба Штакеншнейдера: прошлое, настоящее, будущее

Об архитекторе Андрее Штакеншнейдере, о прошлом и настоящем его усадьбы в деревне Мыза-Ивановка, а также о её будущем рассказали организатор, основатель и вдохновитель музейно-выставочного центра «Гатчинская мельница» Владимир Епешин и экскурсовод Елена Ефимова.

На выставке можно увидеть фотографии зданий, спроектированных и построенных Андреем Штакеншнейдером в Петербурге. Среди них такие великолепные дворцы, как Мариинский, Николаевский, дворец Белосельских-Белозерских. Но мало кто знает о судьбе самого их создателя, чья жизнь и судьба связаны с гатчинской землей.

Напомним, бывшая усадьба семьи Штакеншнейдера является памятником XVIII века. На ее территории, на берегу реки Ижоры расположена Гатчинская мельница, которая считается старейшим каменным гидротехническим сооружением Ленинградской области. Когда-то здесь же располагались родовое имение Штакеншнейдеров и построенная им «Розовая дача». К сожалению, все эти сооружения были практически утрачены, причем не так давно — на протяжении нескольких последних десятилетий.

Для восстановления разрушающихся построек в мае 2022 года была официально создана АНО «Гатчинская мельница», учредителем которой стал Владимир Епешин. Вскоре у руин старинной мельницы был построен небольшой домик - музейно-выставочное пространство «Гатчинская мельница».

- Мои дедушка и прадедушка были мельниками, я сам инженер, - рассказал на презентации проекта Владимир Епешин. - О том, чтобы сделать сооружение такого рода, как мельница, я мечтал с самого детства. И так получилось, что эта мечта стала реализовываться, когда я поселился вместе со своей семьей в деревне Мыза-Ивановка, неподалеку от старинной мельницы.

По воспоминаниям местных жителей, в 1960-х годах на Гатчинской мельнице еще крутилось колесо. Долгое время она находилась на балансе сельскохозяйственного предприятия, которое, к сожалению, не проявляло о ней никакой заботы. К сожалению, в нашем климате каменные сооружения сохраняются даже хуже, чем деревянные, а после пожара в 2000 году за минувшие двадцать лет от здания практически ничего не осталось, кроме фундамента...

Как рассказал Владимир Епешин, в 2022 году мельнице придали статус объекта культурного наследия регионального уровня, а в прошлом году все-таки передали в собственность АНО «Гатчинская мельница».

Печальна судьба и деревянной Розовой дачи, которую Андрей Штакеншнейдер построил для себя и своей семьи в 1856 году, и где прожил последние годы своей жизни. В 1974 году Розовая дача, в которой была устроена коммунальная квартира, получила статус объекта культурного наследия федерального значения. После того, как люди были переселены из здания, она стала быстро разрушаться. За эти годы от нее тоже остался один фундамент.

Нынешние владельцы объекта культурного наследия стремятся сохранить то, что осталось от усадьбы выдающегося архитектора. Предполагается сделать реконструкцию фундаментов, выполнить имитацию фасадов, восстановить парк усадебного типа на территории бывшего имения.

- Можно сказать, что с момента появления музейно-выставочного пространства «Гатчинская мельница» стала центром культурной жизни Пудости, - говорит Владимир Епешин. - За минувшие десять месяцев у нас прошло более 150 экскурсий, побывало больше двух тысяч человек. У нас бывают не только местные жители. С туристическими группами и самостоятельно к нам приезжают и из Санкт-Петербурга. Много семей с детьми, поэтому мы стараемся развивать и детские проекты. Помимо экскурсий и лекций у нас проходят мастер-классы, концерты классической музыки. Минувшим летом на «Гатчинской мельнице» прошел праздник «Юхла», собравший более пятисот человек. Мельница зажила новой жизнью!

Хотя музейного статуса у нового пространства пока нет, его уже можно по праву называть музеем. В фонде - около полутора тысяч старинных оригинальных предметов и фотографий из семейного архива Штакеншнейдеров. Порядка ста уникальных фотографий были приобретены на аукционе. Часть из них в виде увеличенных копий представлена на выставке в библиотеке им. А.И. Куприна.

- Долгое время о семье Штакеншнейдера было мало что известно, - рассказал Владимир Епешин. - Нам удалось составить полное представление о ней. Также у нас уже сложилась небольшая библиотека, куда вошла как современная, так и старинная литература, связанная с творчеством архитектора. Местные жители приносят много артефактов и предметов, которые были в том числе и на Розовой даче. Так, например, в коллекции недавно появилась удивительная находка - столовые приборы с вензелем семьи, которые долгие годы хранились на чердаке у чьей-то бабушки в соседней деревне.

Владимир Епешин рассказал и о планах на перспективу, в том числе о концепции планировки музейно-выставочного комплекса. Общая территория участка с бывшей усадьбой - порядка одного гектара. В планах — продолжать проводить музейную и культурную деятельность, параллельно восстанавливая архитектурные объекты. Основной задачей остается реставрация мельницы, которую предполагается сначала законсервировать.

- Уже заключен договор на проектирование, и, возможно, уже в этом году мы сможем закрыть лесами мельницу, чтобы обеспечить ее консервацию, - говорит Владимир Валерьевич.

Также в планах АНО «Гатчинская мельница» - создание «Резиденции Водяного». Это будет целый городок с тематическим музеем, павильонами, ремесленными мастерскими, историческими аттракционами для детей и взрослых, сценой, парковками для туристов.

В день презентации выставки необыкновенно динамичную и содержательную лекцию прочитала экскурсовод «Гатчинской мельницы», заслуженный работник культуры Российской Федерации Елена Ефимова. Она не только раскрыла удивительные сплетения линий судьбы, которые привели Андрея Штакеншнейдера к его шедеврам, но и поделилась многими любопытными фактами об истории Пудостьского края и Гатчинской мельницы как места притяжения члена императорской семьи.

Выставка «Усадьба Штакеншнейдера. Прошлое и настоящее» открыта в библиотеке им. А.И. Куприна до 29 сентября.

Юлия Лысанюк