Иван Грицкевич – на передовой «Юнармии культуры»

Юнармейцы из всех регионов России представили на суд членов жюри свои творческие работы в различных жанрах: рисунок, исполнение патриотической песни, сольный хореографический номер или авторское стихотворение на темы конкурса.

Ученик Войсковицкой школа №2 Иван Грицкевич вошел в десятку сильнейших вокалистов со всей России и был приглашен в Москву для участия в финале конкурса.

Десятого сентября в Москве на сцене Центрального Дома Юнармии Иван Грицкевич исполнил песню «Небо славян» и получил высокую оценку от членов жюри Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр.