Иван Грицкевич – на передовой «Юнармии культуры»
В рамках Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр состоялся всероссийский конкурс «Юнармия культуры». Финалистом конкурса стал гатчинский школьник Иван Грицкевич.
Рубрики: Культура
Юнармейцы из всех регионов России представили на суд членов жюри свои творческие работы в различных жанрах: рисунок, исполнение патриотической песни, сольный хореографический номер или авторское стихотворение на темы конкурса.
Ученик Войсковицкой школа №2 Иван Грицкевич вошел в десятку сильнейших вокалистов со всей России и был приглашен в Москву для участия в финале конкурса.
Десятого сентября в Москве на сцене Центрального Дома Юнармии Иван Грицкевич исполнил песню «Небо славян» и получил высокую оценку от членов жюри Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр.
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