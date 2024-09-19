«На почтовой станции» – театральная премьера
О мечтах путешественников, поиске своего «пути» и секретах дорожного чаепития: 22 и 28 сентября в знаменитом «Доме станционного смотрителя» в Выре состоится премьерный показ спектакля «На почтовой станции» в исполнении актеров петербургских театров.
Рубрики: Культура
Спектакль «На почтовой станции» – работа молодого режиссёра Арины Поляковой, выпускницы РГИСИ. В постановке участвуют актриса «Такого театра» Кристина – Токарева обладательница награды за «Лучшую женскую роль фестиваля «Розофест-2023», актёр театра и кино Павел Платонов, актёр независимых театральных проектов Санкт-Петербурга Игорь Астапенко, ведущая актриса Социально-художественного театра Ксения Плюснина.
В аутентичных декорациях почтовой станции XIX века герои спектакля расскажут о мечтах путешественников и поиске своего жизненного «пути». В финале спектакля зрителей ждут душевные беседы и традиционное русское чаепитие с пряниками.
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