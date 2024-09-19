Старший фельдшер Гатчинской «скорой» Ольга Головерда – лучший уполномоченный по охране труда

18 сентября на заседании исполкома ФНПР подвели итоги смотра-конкурса на лучшего уполномоченного по охране труда Федерации за 2022-2023 годы. Представители медицинского профсоюза заняли все призовые места, победив в направлении «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг».

Традиционно участники конкурса представляли жюри большой пакет документов; учитывалось, как организовано санитарно-бытовое и медицинское обеспечение работников, проводятся ли ежегодные медосмотры и обучение, в том числе оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обеспечены ли сотрудники спецодеждой и средствами индивидуальной защиты и прочее.

Старший фельдшер Гатчинской станции скорой медицинской помощи Ольга Головерда вновь завоевала звание лучшего уполномоченного по охране труда. Напомним, что Ольга Юрьевна неоднократно становилась победителем данных конкурсов на федеральном и региональном уровне.

В гатчинской «скорой» Ольга Головерда работает 17 лет, её общий медицинский стаж – 23 года. За безопасность труда она отвечает с 2012 года: проводит инструктаж сотрудников, занимается закупкой спецодежды для персонала, ведет учет времени работы и отдыха и достойно представляет Гатчинскую больницу на конкурсах на лучшего уполномоченного по охране труда.

Второе и третье место на смотре-конкурсе ФНПР заняли представители Краснодарского края и Челябинской области.