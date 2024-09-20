Оформить компенсацию проезда от роддома до дома можно в МФЦ Ленобласти

При этом как медицинская организация, так и место проживания родившей женщины должны находиться на территории Ленинградской области.

Размер денежной выплаты составляет три тысячи рублей.

Медицинская организация может находиться в том же муниципальном районе (городском округе), где проживает роженица, или в любом другом районе области. Если роды проходили в том же районе, где живет роженица, то расстояние от роддома до места ее жительства должно быть больше 100 км.

Единовременная денежная выплата оформляется однократно - при рождении одного или более детей. Заявление на получение выплаты нужно подать не более, чем за 90 календарных дней с даты рождения ребёнка. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать величину среднего дохода в Ленобласти на текущий год (в 2024 г. он составляет 42 450 руб.).

Новая услуга доступна во всех МФЦ Ленинградской области – филиалах, отделах и удаленных рабочих местах. Подробнее – на сайте МФЦ.