Банки поддерживают малый бизнес

Более 26 тысяч кредитов с начала 2024 года оформили предприниматели и компании малого и микробизнеса Северо-Западного федерального округа с помощью интернет-банка СберБизнес. Совокупная сумма выдачи составила около 56 млрд рублей, из них в Санкт-Петербурге – свыше 30 миллиардов.

Чаще всего такие кредиты оформляли компании оптовой и розничной торговли (38%), сферы услуг (25%), а также производственные предприятия (7%). В тройку регионов СЗФО-лидеров по числу полученных онлайн-займов вошли Санкт-Петербург (37% от всей выдачи), Ленинградская область (10,1%) и Вологда (9,9%).

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Оказание поддержки малому бизнесу, включая предприятия Северо-Западного округа, является одним из ключевых приоритетов Сбербанка. Вместе с региональными правительствами мы создаем благоприятные условия для старта и роста бизнеса. Предлагаемые нами финансовые условия весьма привлекательны и удобны, а применение передовых сервисов способствует успешному развитию предпринимательства. На данный момент 99% малого бизнеса среди наших клиентов пользуется услугами онлайн-кредитования».

С помощью интернет-банка СберБизнес можно предоставить все документы дистанционно в любое время суток, а сам кредит предприниматели могут получить за 3 минуты.

Фото freepick.com