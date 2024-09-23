Более 400 реконструкторов воссоздали бой на Невском пятачке

«В текущей геополитической обстановке сохранение исторической памяти крайне важно для нашего общества. Мы очень рады, что правительство Ленинградской области нам помогает и поддерживает в рамках реализации этого проекта. Мы проводим мероприятие восьмой раз. На поле у нас сегодня порядка четырех сотен участников. Есть даже ребята, которые прилетели специально на это мероприятие из Новосибирска. Надо сказать, что память о событиях Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области, очень важна для популяризации, в первую очередь, у подрастающего поколения. Пока мы помним, пока мы проводим такие мероприятия, подвиг не забыт», –– рассказал Павел Желтов, председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг».

В ходе реконструкции зрителям продемонстрировали сцены боев сентября-октября 1941 года за Невский плацдарм (1-я Синявинская операция). На плац-театр вышли более 400 участников из разных регионов России: Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Новгорода, Пскова, Петрозаводска, Мурманска, Архангельска, Москвы и других городов. За день мероприятие посетило не менее 7000 зрителей. В сопровождении мероприятия помогали волонтеры Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»:

«Второй год помогаем в организационной части фестиваля. Такие мероприятия имеют большое значение для сохранения нашей культурной и исторической памяти, особенно в преддверии 80-летия Великой Победы. Спасибо нашим волонтерам Победы Ленинградской области и Санкт-Петербурга –– проведение таких мероприятий невозможно без поддержки и участия добровольцев», –– отметила председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», депутат Государственной Думы от Ленинградской области Ольга Занко.

Проект реализуется при грантовой поддержке Росмолодежь.Гранты.

Ирина Гутина

Фото организаторов