Дай, Джим, для регистрации лапу мне

Перепись собачьего населения

С 1 января 2025 года вступает в силу постановление правительства Ленинградской области «Об утверждении порядка регистрации домашних животных на территории Ленинградской области». Разработчиком проекта выступило Управление ветеринарии.

Регистрация домашних животных – это внесение данных о домашнем животном и его владельце в Реестр домашних животных в автоматизированной информационной системе Ленинградской области по регистрации и учету животных с присвоением домашнему животному уникального буквенно-цифрового идентификационного номера. Идентификационный номер присваивается домашнему животному один раз и на всю жизнь.

Обязательной регистрация всех собак Ленинградской области станет с 2025 года. Подобные законопроекты уже рассматривались в Законодательном собрании Ленинградской области ранее, однако все упиралось в размер штрафов для тех, кто не желает соблюдать новые правила – не был разработан специальный порядок, и законопроект отложили.

15 апреля 2024 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление № 242 «Об утверждении порядка регистрации домашних животных». Действие данного порядка не распространяется на сельскохозяйственных, лабораторных, диких, а также цирковых животных. Речь идет только о собаках.

Согласно постановлению, цель регистрации – профилактика особо опасных инфекционных и паразитарных болезней человека и животных, определение принадлежности собак, в том числе для того, чтобы можно было вернуть «потеряшек». Ставится задача и пересчета всех собак Ленинградской области – своего рода, перепись собачьего населения.

Для регистрации данные о собаке и владельце занесут в реестр и присвоят псу идентификационный номер. Этот номер присваивается один раз и на всю собачью жизнь. Регистрация, снятие с учета и внесение изменений – все происходит в электронном виде. Реестр ведется в автоматизированной информационной системе Ленобласти по регистрации и учету животных.

Заниматься регистрационными действиями будут специалисты государственной ветеринарной службы. Для собаковладельцев все будет бесплатно: регистрация, снятие с регистрационного учета, внесение изменений в реестр. Зарегистрировать питомца владелец должен в течение 30 календарных дней по достижении собакой трехмесячного возраста. По желанию, можно зарегистрировать щенка и раньше.

Владельцы взрослых собак должны будут зарегистрировать питомцев в течение шести месяцев со дня вступления в силу нового порядка – т.е. в течение первого полугодия 2025 года.

Штраф – от 1000 до 10 000 рублей

Для регистрации нужно явиться в учреждение государственной ветеринарной службы вместе с собакой и представить следующие документы: заявление по форме, паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность владельца собаки в соответствии с законодательством РФ, согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) или свежую выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц). При наличии ветеринарного паспорта собаки с отметками о вакцинации против бешенства надо предъявить и этот документ. Если на регистрацию пса приведет не владелец, следует запастись доверенностью.

Специалист ветслужбы рассмотрит документы и собаку, считает данные электронного чипа (если собака чипирована), сфотографирует животное и внесет в реестр следующие сведения: идентификационный номер, дату рождения, пол, кличку, породу, окрас, номер электронного чипа (если есть), данные ветеринарного паспорта и информацию о вакцинации. В случае отсутствия ветеринарного паспорта у собаки ветеринар этот паспорт оформит и выдаст владельцу. Также в реестр будет внесен адрес проживания четвероногого и фото анфас.

Информация о владельце – ФИО, паспортные данные, адрес, телефон и электронная почта – тоже заносится в реестр.

Предполагается, что за нарушение требований порядка регистрации владельцев животных начнут привлекать к ответственности по истечение шести месяцев с момента вступления в силу порядка, т.е. с 1 июля 2025 года. В статью 2.2 областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях» (с последующими изменениями) внесли изменение, дополнив её частью 10 следующего содержания:

«Неисполнение требования об обязательной регистрации домашнего животного в учреждении, подведомственном органу исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченному в области ветеринарии, в сроки и в случаях, установленных порядком регистрации домашних животных на территории Ленинградской области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от трех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от семи до десяти тысяч рублей».

Где зарегистрировать собаку?

Реестр ведут сотрудники государственной ветслужбы. В Ленинградской области достаточно широкая сеть ветеринарных учреждений: в каждом районе есть станции по борьбе с болезнями животных, ветлечебницы и ветеринарные участки.

Адреса и телефоны ветеринарной службы Гатчинского района:

Ветеринарная лечебница: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 42-а, 8-81371-968-98.

Вырицкий ветеринарный участок: Вырица, ул. Соболевского, д. 30, +7-931-979-53-66.

Коммунаровский ветеринарный участок: г. Коммунар, ул. Западная, д. 4, +7-931-979-06-72.

Пудостьский ветеринарный участок: п. Мыза-Ивановка, ул. Инкубаторная, д. 2, +7-931-979-06-69.

Сиверский ветеринарный участок: деревня Старосиверская, Кезевская дорога, д.1, +7-931-979-34-48.

Тяглинский ветеринарный участок: деревня Тяглино, д. 28, +7-931-979-52-02.

Как рассказал начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов, жители и гости региона могут обратиться в любое учреждение государственной ветслужбы и, помимо оказания ветпомощи, получить комплекс профилактических мероприятий: бесплатную вакцинацию против бешенства, независимо от местожительства, с занесением в базу выполнения противоэпизоотических мероприятий.

Средства идентификации владелец животного выбирает самостоятельно. Наиболее распространен микрочип – устройство, которое вводится под кожу животного в области холки. В него с помощью сканера вносится информация о владельце и прививках. В любой момент в ветеринарном учреждении можно отсканировать чип и получить всю информацию о животном.

Услуга по идентификации – установке микрочипа, внесению в реестр, оформлению ветеринарного документа – предоставляется бесплатно. Сам чип стоит, в среднем, от 150 до 300 рублей.

Как обстоит дело с регистрацией сегодня? Регистрируют ли жители Ленобласти своих питомцев?

- Идентификация уже идет полным ходом на протяжении полутора десятков лет, как только появились электронные средства мечения. Госветслужба активно проводит разъяснительную работу, мы планируем организованно выезжать в отдаленные населенные пункты, к пожилым людям, в сельскую местность, проводить идентификацию и вакцинацию против бешенства, – сказал Леонид Кротов.

Управление ветеринарии Ленинградской области большое внимание уделяет работе с безнадзорными животными. По словам Леонида Николаевича, проблема стоит очень остро, но в нашей агломерации – в Ленобласти и Северной столице – жители относятся к своим питомцам более ответственно. Кроме того, управление ветеринарии, органы местного самоуправления и полиция имеют полномочия привлечения граждан к ответственности.

Подразумевается, что регистрация собак поможет, в случае чего, вернуть потерявшегося питомца домой. Аналогичным образом можно зарегистрировать и любое другое домашнее животное – на случай пропажи, но это по желанию. Так что кошки пока могут гулять сами по себе.

Екатерина Дзюба