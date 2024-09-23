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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.09.2024 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны,

д. Старые Черницы.    

 

24.09.2024 с 09:00 до 17:30

Вырицкое ГП:

д.Озерешно,

д. Ольховец,

п. Чаща,

д. Чаща,

д. Нестерково,

п. Дальний,

д. Воцко,

д. Кремено,

д. Тарасино.

 

24.09.2024 с 09:30 до 17:30

Сиверское ГП:

д. Старосиверская.