Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 сентября

«Сами знаете, человеку без документа строго воспрещается существовать», – говорил персонаж Булгакова из повести «Собачье сердце». Теперь и «потом-кам» Шарикова придется оформлять документ: в Ленинградской области по-явился порядок пересчета собак. Каждый собаковод должен будет посетить учреждение государственной ветеринарной службы и зарегистрировать своего питомца. Присутствие собаки обязательно! За отсутствие регистрации будут штрафовать. Правда, не собаку – хозяина.