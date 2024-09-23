Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
24.09.2024 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны,
д. Старые Черницы.
24.09.2024 с 09:00 до 17:30
Вырицкое ГП:
д.Озерешно,
д. Ольховец,
п. Чаща,
д. Чаща,
д. Нестерково,
п. Дальний,
д. Воцко,
д. Кремено,
д. Тарасино.
24.09.2024 с 09:30 до 17:30
Сиверское ГП:
д. Старосиверская.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.