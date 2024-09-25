В Ленинградской области расширяют программу бесплатного предоставления земельных участков

В частности, предлагается дополнить областной закон о бесплатном предоставлении земельных участков еще одной категорией граждан, которым земельные участки предоставляются в собственность бесплатно во внеочередном порядке. Речь идет о гражданах, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 октября 2024 года, и сделавших это через военкоматы Ленинградской области. К новой льготной категории относятся также члены семей таких граждан в случае смерти (гибели) последних.

Для новой категории не устанавливается требование о регистрации по месту жительства либо месту пребывания на территории Ленинградской области, однако связь с Ленинградской областью устанавливается посредством условия о заключении контракта на основании приказа по личному составу о приеме на военную службу по контракту, принятого начальником пункта отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области или военным комиссаром Ленинградской области.

Кроме того, новый законопроект предоставляет возможность ветеранам боевых действий, при условии постоянного проживания на территории Ленинградской области, и членам их семей в случае смерти (гибели) ветеранов, получить земельные участки под ИЖС сразу в собственность, минуя стадию аренды.

Законопроект приняли сначала в первом, а затем в окончательном третьем чтении.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области