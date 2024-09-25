Верим и ждём. А также помогаем

Со всех концов страны

Относительно недавно в Выборге собрались жены, матери и сёстры участников СВО, представляющие Комитеты семей воинов Отечества (КСВО), которые стали своеобразным мостиком между военнослужащими и их семьями и органами государственной власти. Такие комитеты действуют в разных регионах страны.

В нашем городе прошёл Межрегиональный форум «Верим и ждём». География участников – от Дальнего Востока до Калининграда, включая Сахалин, Мурманск, Татарстан и другие регионы. Организаторами выступили комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и региональное отделение КСВО.

– Здесь собрались сильные духом люди. Наше единство, чувство локтя вселяет веру в скорую победу, – приветствовала участников форума председатель комитета Лира БУРАК.

Способность россиян объединяться в трудную минуту позволила два года назад создать на основе трёх общественных организаций – «Союз женщин России», «Матери России» и «Союз семей военнослужащих» – Комитет семей воинов Отечества, который возглавила многодетная мать, чей старший сын в настоящее время находится на передовой, Юлия БЕЛЕХОВА:

– Мы не только верим, надеемся и ждём, но и помогаем тем, кто в этом нуждается. И чем большее нас объединяет, тем меньше шансов у недругов нас разъединить. А объединяет нас любовь к нашей стране, к нашим защитникам и усилия, направленные на приближение победы.

Словом и делом

Поддержка нужна и бойцам на передовой или в госпиталях, и их родным, особенно тем, кто потерял сыновей, отцов, мужей. Активисты комитетов в разных регионах стараются охватить вниманием всех. К примеру, во Пскове устроили венчание молодоженов перед отправкой на передовую, проводят встречи с героями для школьников детских оздоровительных лагерей. В Бурятии недавно навещали пациентов в госпитале, привезли гостинцы, передали приветы с родины, в Северной столице – в течение нескольких месяцев вели работу по включению в списки на обмен пленными мужа одной из петербурженок.

Совместно с благотворительным фондом «Свет Валаама» организуются паломнические поездки на остров. После посещения Валаама, по словам матерей, потерявших сыновей на фронте, становится легче пережить горе. В Иваново встретили из роддома жену воина с новорождённым сыном. В Подмосковье в Центре восстановительной терапии для воинов-интернационалистов устроили на отдых маму одного из воюющих.

Недавно в Севастополе была открыта фотовыставка «Дети Героев». На портретах – юные севастопольцы в отцовских кителях. По QR-коду на каждом экспонате можно познакомиться с рассказами детей о своих героических отцах. Там же прошёл благотворительный аукцион «Искусство во имя мира»; средства от продажи ста картин пойдут на закупку грузов для отправки на передовую.

Расширяем сотрудничество

– Работа правительства региона выстроена в русле глобальных задач Года семьи в России и Года команды заботы в Ленобласти, – подчёркивает Лира Бурак. – Областное отделение КСВО при поддержке нашего комитета уже оказало помощь сотням близких ленинградских бойцов. В начале нынешнего года по поручению губернатора Александра ДРОЗДЕНКО в структуре нашего комитета был создан сектор специальных проектов, который возглавила председатель Ленинградского областного отделения КСВО Алла ЛЕВИНА. Мы считаем, что подключение административного ресурса и оперативное взаимодействие со всеми общественными организациями позволит повысить эффективность оказываемой помощи.

На начальном этапе был создан реестр обращений (с марта прошлого года их поступило около 17 тысяч), который помогает главе и правительству 47-го региона рассматривать и прорабатывать весь спектр вопросов – бытовых, юридических, медицинских, социальных и прочих. Лира Бурак рассказывает, что около 98% обращений получило результативное развитие благодаря сотрудничеству комитета, а также муниципальных образований, КСВО и других общественных структур.

– С особой ответственностью мы в Ленинградской области подходим к сохранению памяти о погибших земляках. Надёжными помощниками в этом деле являются муниципальные образования на местах, совместно с которыми организуются прощальные церемонии. Где-то устанавливаются мемориальные доски, в школах – парты и уголки героев.

В орбиту взаимодействия также включён Союз православных женщин вместе с епархиями региона, включая Выборгскую и Приозерскую, которые активно поддерживают семьи и деятельно помогают их главам на передовой. Подобной работой, уточнила Лира Бурак, занимаются и представители других конфессий многонациональной и многоконфессиональной Ленинградской области.

Важные инициативы

Кто лучше матерей, жён, сестёр знает, что на передовой их родные и близкие включены в боевую работу 24/7.

– У них там усталости быть не может, – говорит Юлия Белехова, – поэтому и мы в деле помощи и поддержки всегда должны быть энергичны. Есть ещё немало вопросов, которые нам предстоит решать. Например, в юридической плоскости есть пробелы, и наша задача подсказать власти, где именно и на что следует обратить внимание.

По словам Юлии Белеховой, часть из 200 тысяч обращений бойцов, их родных и близких, поступивших в федеральный комитет, легла в основу законодательных инициатив. Одно из обращений связано с необходимостью разъяснять детям и подросткам происходящее. Для этого под эгидой КСВО стали проводиться встречи в школах, колледжах, лицеях.

Примечательно, что помимо работы в своих регионах, активисты комитетов семей воинов Отечества взяли шефство над детскими домами в ЛНР и ДНР.

Нужны психологи и юристы

Психологи помогают преодолеть тяжесть утраты, справиться с душевным кризисом, сохранить желание жить. Юристы незаменимы при получении причитающихся льгот, мер поддержки и т.п. Так, относительно недавно в подмосковном Солнечногорске обсуждали нововведение – получение электронных сертификатов участниками СВО на технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия. В Ставрополье разработали методическое пособие по мерам поддержки бойцов; в медицинской реабилитации хорошо помогают волонтёры медики.

Юристы КСВО активно разъясняют право на получение пенсии по потере кормильца в результате гибели бойца СВО, трудовые права жён военных, получение статуса инвалида боевых действий для защитников Донбасса с 2014 года и многие другие вопросы.

1 августа стартовал проект Ассоциации юристов России «Правовая поддержка СВО». Он направлен в том числе и на помощь жителям приграничных территорий, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую, Курскую, Белгородскую, Орловскую, Ростовскую, Воронежскую, Брянскую области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Авторы проекта собрали статистику, которая показывает, что две трети обращений требуют глубокой юридической проработки – это сбор документов, подготовка запросов, последующее сопровождение и многие другие аспекты.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области