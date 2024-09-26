40 тысяч за обнажёнку

18 сентября в гатчинскую полицию поступило заявление от 18-летнего уроженца Башкортостана. Накануне он стал переписываться в соцсети «ВКонтакте» с незнакомой девушкой по имени Вера. Она предложила продолжить общение в «Телеграме», там они начали обсуждать вопросы интимного характера, и девушка подала идею обменяться соответствующими фотографиями, но попросила парня скинуть фото первым. Что он и сделал.

Спустя некоторое время от «Веры» пришло сообщение с требованием денег – «если не хочешь, чтобы это фото разослали всем твоим знакомым и родственникам». Испугавшись, молодой человек перевел 40 тысяч рублей на номер банковской карты, указанный в письме. А потом обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.