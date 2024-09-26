Гатчинский детский сад №8 - первый в «Движении первых»

Почему из всех детских садов нашего региона именно детский сад №8 города Гатчины первый в «Движении первых»? Как считает главный специалист по организации работы «Движения первых» Ленинградской области в Гатчинском округе Александр Кузьменко, потому что здесь работают ответственные, талантливые и инициативные специалисты. Но не только.

Так получилось, что дочка одного из воспитателей детского сада №8, Елены Евгеньевны Кораблевой, учится в Войсковицкой школе №2, где работает и уже давно развивает это движение Александр Кузьменко. Елена Евгеньевна увидела, что детям нравится участвовать в мероприятиях «Движения первых»: они ездят по стране, выигрывают конкурсы. Она рассказала об этом коллегам, и так родилась идея - влиться в движение всем детским садом. Заведующая детским садом Галина Петровна Зуева вышла с инициативой на местное отделение.

– Мы пообщались и поняли, что можно открывать первичное отделение в детском саду, - рассказывает Александр Кузьменко. - Сразу определили пять совместных мероприятий, которые проведем в ближайшие дни. «Движение первых» объединяет детей с шести лет и молодежь до 35 лет. Много хорошего опыта мы взяли из советского времени. У нас есть отдельные программы для возрастных групп, условно говоря, для октябрят, пионеров и комсомольцев. Есть специальная программа для родителей, бабушек и дедушек – «Родные-любимые». Но все-таки наша деятельность направлена на объединение людей разного возраста. Даже родители 3-4-летних детей могут зарегистрировать своего ребенка на сайте «Движения первых» и участвовать в наших мероприятиях. Мы запланировали много новых мероприятий, которые состоятся в ближайшее время. Так, в субботу 28 сентября в Гатчине пройдет спортивный семейный фестиваль. В нем примут участие дети 5-6 лет, воспитатели, родители, студенты колледжа, а волонтерами будут 5-классники. И все на одном мероприятии. У нас - союз всех возрастов!

На торжественном мероприятии, посвященном вступлению дошкольников в «Движение первых», присутствовали почетные гости, депутаты Гатчинского округа. А главными героями были 6-летние мальчишки и девчонки. Их приветствовали на фоне впечатляющего тематического баннера «Первые в космосе». Эта тема присутствует в концепции оформления всего детского сада №8, расположенного в историческом микрорайоне «Аэродром».

- Мы ведем большую работу и с родителями, и с детьми, патриотическое воспитание у нас на первом месте, - подчеркнула Галина Петровна Зуева. - У нас много социальных партнеров - это учреждения культуры и образования, музей истории авиации, предприятие «ОДК-Сервис», пожарная часть. Мы проводим экскурсии, совместные мероприятия, которые позволяют детям познавать интересное за пределами детского сада. Люблю активных, творческих людей, поддерживаю их идеи, если они интересны детям и дают толчок в развитии нашего учреждения. Поэтому с радостью поддержала своих сотрудников. Это дополнительная возможность участвовать в патриотических мероприятиях вместе со старшими детьми. Куратором этой работы от нашего детского сада будет педагог Ирина Викторовна Скоморохова.

Александр Кузьменко выразил уверенность, что в дальнейшем к движению присоединяться другие детские сады.

- Это новый шаг в развитии нашего движения. Наверное, сейчас ребята еще не до конца осознают, что это такое. Они будут знакомиться постепенно и поймут, что это интересно, познавательно, найдут много новых друзей, - отметил Александр Кузьменко.

Самым младшим участникам «Движения первых» вручили футболки – символ участников движения и соответствующие значки. После чего малыши дружно исполнили гимн «Движения первых».

- Сегодня мы все стали участниками знаменательного события для всего нашего Гатчинского округа. Этот день войдет в историю, - сказала начальник сектора комитета образования Гатчинского района Ирина Пулина, обращаясь к дошколятам. - Вы стали частичкой огромного всероссийского движения, которое объединяет миллионы мальчишек и девчонок. Желаю вам, чтобы вы всегда были первые, всегда были лучшими! Вы наше будущее, наше настоящее, и мы вами гордимся!

Напомним, что общероссийское общественно-государственное движение «Движение первых» создано 14 июля 2022 года по инициативе руководства страны для воспитания, организации досуга детей и подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей». Отделения движения открылись в каждом муниципалитете России, в каждом дошкольном учреждении и школе могут быть созданы первичные ячейки движения.

Татьяна Можаева